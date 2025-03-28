52 ألف زائر لـ «الليالي التراثية»

اختتم معهد الشارقة للتراث فعاليات النسخة الأولى من «الليالي التراثية» التي احتضنتها ساحة السور بقلب الشارقة، وسط حضور جماهيري لافت تماهى مع أجواء الفلكلور الإماراتي الأصيل، حيث توهجت الساحة بالفعاليات التراثية والموسيقى الشعبية، في مشهدٍ جسّد عمق الهوية الثقافية للإمارة، ورسّخ مكانتها عاصمة للثقافة والتراث، حيث شهدت الفعالية على مدى أيامها تفاعلاً واسعاً من الجمهور، وبلغ عدد زوارها أكثر من 52 ألف زائر، ما يعكس الإقبال الكبير من مختلف فئات المجتمع على الأنشطة التراثية الغنية والمتنوعة التي نظمها المعهد ضمن هذه الدورة.

وضمّت فعاليات «الليالي التراثية» باقة متنوعة من الأنشطة التي تعكس زخم التراث الثقافي الغني لدولة الإمارات.