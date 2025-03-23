إيلون ماسك يلعب بالشوكة والسكين مستمتعاً .. خلال عشاء مع ترامب (فيديو)
أثار وزير الكفاءة الحكومي إيلون ماسك، الجدل باللعب بالملعقة والشوكة خلال عشاء أقامه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمسؤولين الحكوميين الأمريكيين.
ووصف تصرف "إيلون" بالمستغرب، خلال عشاء لكبار المسؤولين الأمريكيين بمن فيهم الرئيس الأمريكي، في نادي الغولف الخاص بترمب في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي.
وبدا "إيلون" مستمتعاً عند محاولة موازنة ملعقة وشوكة ورفعها بإصبع يده الصغير، وكان منشغلا للغاية بهذا التصرف وبدا كما لو أنه فخور "بإنجازه".
بالفيديو.. إيلون ماسك يثير الجدل باللعب في أدوات الطعام خلال عشاء مع ترمب #سرايا #الأردن https://t.co/1kTQsyGfWX pic.twitter.com/qrDe6MUsb3— وكالة أنباء سرايا الإخبارية (@sarayanews) March 23, 2025
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