علاج بالخلايا الجذعية يساعد على تحسين إصابات النخاع الشوكي

أفاد علماء يابانيون بأن علاجاً بالخلايا الجذعية ساعد على تحسين الوظيفة الحركية لاثنين من أربعة مرضى يعانون إصابة في النخاع الشوكي، في أول دراسة سريرية من نوعها. ولا يوجد حالياً علاج فعّال للشلل الناتج عن إصابات النخاع الشوكي المتقدمة، والتي تطال أكثر من 150 ألف مريض في اليابان وحدها، مع تسجيل 5000 حالة جديدة سنوياً.

ويجري باحثون في جامعة كيو في طوكيو دراستهم باستخدام الخلايا الجذعية المتعددة القدرات المُستحثة (iPS) المُنتَجة عن طريق تحفيز الخلايا الناضجة.

ويمكن بعد ذلك تحفيز هذه الخلايا على النضج لتتحول إلى أنواع مختلفة من الخلايا، فالباحثون في كيو يستخدمون خلايا مشتقة من الخلايا الجذعية متعددة القدرات المُستحثة من الجذع العصبي.

وتحسنت درجة الوظيفة الحركية لمريضين بعد عملية زرع أكثر من مليوني خلية مشتقة من الخلايا الجذعية متعددة القدرات المُستحثة في النخاع الشوكي.