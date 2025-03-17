الأردن: 200 طلاق في أول أسبوع من رمضان .. وعالم إجتماع يحذر الأزواج من دخول المطبخ

حذر عالم إجتماع أردني الأزواج من دخول المطبخ في شهر رمضان لتفقد وجبة الإفطار التي تقوم بإعدادها الزوجة حتى لا يدب الخلاف على الطعام.

وكشف خبير علم الاجتماع البروفيسور حسين الخزاعي أن نقص الملح على الطعام والانقطاع عن الدخان والأرجيلة هما أهم أسباب الطلاق في شهر رمضان المبارك.

وقال الخزاعي لموقع "عمون" الإلكتروني الاردني تعليقا على وقوع 208 حالات طلاق في الأسبوع الأول من رمضان بالأردن، إن الانقطاع عن التدخين والأرجيلة والسجائر الالكترونية والقهوة يولد اضطراب المزاج والعصبية والدوخة وعدم القدرة على ضبط النفس، التي ينتج عنها العصبية وعدم الصبر والتحمل والغضب.

وأضاف، أن الاسباب الرئيسية للطلاق في شهر رمضان تتعلق بخلافات على الطعام وأنواع الطعام وعدم جاهزيته في وقت الإفطار وعدم وجود الملح او البهارات على الطعام، إضافة إلى أسباب اخرى تتعلق بعدم عزومة اهل الزوجة وإخوانها وأخواتها على الإفطار.

وبين أن الظروف الاقتصادية لها دور أيضا، وتتمثل في عدم قدرة الزوج على توفير رغبات الأسرة من مأكولات وحلويات.

وحذر الخزاعي المدخنين من القيادة قبل موعد الافطار خوفا من الدخول في أزمات السير، وحدوث المشكلات بين السائقين.