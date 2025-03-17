32 عملاً فنياً بمعرض تشكيلي في رأس الخيمة

افتتح، مساء أول من أمس، معرض رمضان التشكيلي الأول 2025، في صالة ديزاين غاليري بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة، ويتضمن 32 عملاً فنياً تشكيلياً وفوتوغرافياً، ويستمر لمدة أسبوعين.

ويشارك في المعرض 13 فناناً من الإمارات ودول عدة، من بينهم: سمية عزام نورا بافهد وآنا اس جاد وفكتوريا وهروين وكارولين دينشا ومارينا جفري ومريم ناشا وفاس ليكي وزوليا كوبرينا وروح الله صافي وبريما حسين وسالزليفيا فكزين وندي بينا.

وقال مؤسس ديزاين غاليري، طارق إبراهيم السلمان: «يأتي المعرض دعماً للمواهب الإماراتية والمقيمة، وإتاحة الفرصة أمام الفنانين التشكيليين والمصورين الفوتوغرافيين المشاركين لتبادل الخبرات والمهارات والاطلاع على تجربة ديزاين غاليري في الاحتفاء بالمواهب. وأضاف أن ديزاين غاليري تأسس ليكون بيتاً للفنانين التشكيليين والمواهب الشابة ومحبي وعشاق الفنون في رأس الخيمة.

طارق السلمان:

. المعرض يأتي دعماً للمواهب، وإتاحة الفرصة أمامها لتبادل الخبرات والمهارات.