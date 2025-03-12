أول مريض يغادر المستشفى بقلب اصطناعي كامل في سيدني

أصبح رجل في الأربعينيات من عمره أول شخص يُغادر المستشفى مزودا بقلب اصطناعي بالكامل، وفقا لما أعلنه مستشفى سانت فينسنت في سيدني، اليوم، حيث أُجريت العملية.

وعانى المريض من فشل قلبي حاد وعاش بالقلب الاصطناعي، وهو مضخة دم مصنوعة من التيتانيوم، لأكثر من 100 يوم قبل أن يخضع لعملية زراعة قلب في مارس.

وفي نوفمبر 2024، خضع المريض لزراعة القلب الاصطناعي في المستشفى كإجراء انتقالي أثناء انتظاره متبرعا بالقلب، في أول عملية من نوعها تُجرى في أستراليا.

وتم السماح له بمغادرة المستشفى مع الجهاز في فبراير 2025، قبل أن يتلقى قلبا متبرعا به في مارس الجاري.

وقال المستشفى في بيان إن المريض يحمل الرقم القياسي لأطول فترة يقضيها شخص مزود بقلب اصطناعي "مما يُعد خطوة كبيرة نحو مستقبل تقنية القلوب الاصطناعية".

وأضاف المستشفى أن الهدف طويل المدى هو أن يتمكن المرضى من العيش بالجهاز إلى أجل غير مسمى دون الحاجة إلى زراعة قلب حقيقي.