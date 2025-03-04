إنقاذ مُجدّف ليتواني حاول عبور المحيط الهادئ بمفرده

أُنقذ، أمس، قبالة سواحل أستراليا مجدّف ليتواني كان يعبر المحيط الهادئ بمفرده، للفت الانتباه إلى الحرب الأوكرانية، بعد مواجهته إعصاراً استوائياً، كما أعلنت أجهزة الإنقاذ البحري الأسترالية.

وأنقذت سفينة تابعة للبحرية الأسترالية المجدّف، أوريماس موكوس، وهو بحالة جيدة من بحر كورال، حيث كان الإعصار الاستوائي «ألفريد» يولد أمواجاً يصل ارتفاعها إلى سبعة أمتار، ورياحاً تزيد سرعتها على 100 كيلومتر في الساعة.

وبدأ أوريماس موكوس رحلته، التي يبلغ طولها 12 ألف كيلومتر، بين كاليفورنيا وبريسبان بأستراليا، في سبتمبر الماضي، على متن زورق تجديف بمقعد واحد بناه أوكرانيون خصيصاً، بحسب موقعه الإلكتروني.

وفعّل جهاز الاستغاثة الخاص به، مساء يوم الجمعة الماضي، عندما كان يقترب من الهدف، وتعيّن عليه قضاء ثلاث ليالٍ في البحر الهائج قبل أن تنقذه البحرية الأسترالية، بعدما منع الإعصار فرق الإنقاذ من الاقتراب.