خلال تصوير "العتاولة 2" .. عملية جراحية لأحمد السقا بعد اصطدامه بحصان

أصيب الفنان أحمد السقا في حادث اصطدام مع حصان نقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الفنان الشهير تعرض لإصابة قوية أثناء تصوير أحد المشاهد في مسلسل "العتاولة 2"، وفي تصريحات صحفية، قال مصدر مقرب من أحمد السقا، إن "الفنان كان يصور مشاهد (المولد) ضمن أحداث المسلسل، واصطدم به حصان بعنف، مما أدى إلى نقله فورا إلى المستشفى".

وأضاف المصدر: "خضع السقا لعملية جراحية، وهو الآن بخير ويتعافى بشكل جيد، تحت إشراف الفريق الطبي".

ويشارك في بطولة مسلسل العتاولة الفنانون: طارق لطفي، وزينة، وباسم سمرة، وفيفي عبده، ونسرين أمين، ومصطفى أبوسريع، وهدى الإتربي، وثراء جبيل، ومريم الجندي، وأحمد كشك، ومي القاضي، وزينب العبد، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم سيظهرون كضيوف شرف، والإنتاج من إخراج أحمد خالد موسى.

ويستكمل الجزء الثاني من المسلسل أحداث الجزء الأول، حيث يتناول الصراع بين العتاولة وعيسى الوزان، مع إضافة شخصيات جديدة تُضفي بُعدا دراميا مختلفا، مع الحفاظ على الطابع الكوميدي الذي ميز العمل.