«مهرجان الفرجان».. بوابة فرص لأصحاب المشاريع الصغيرة

شهدت فعاليات الدورة الثالثة من «مهرجان الفرجان»، الذي تنظمه «فرجان دبي»، المؤسسة الاجتماعية التطوعية الهادفة إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي عبر المنصات الافتراضية، بالتعاون مع صندوق الفرجان، وبلدية دبي، في حديقة مشرف الوطنية، من 12 إلى 26 فبراير الجاري، مشاركة واسعة من المواطنين أصحاب الأعمال والمشروعات، إذ يشارك في المهرجان نحو 30 مطعماً ومقهى، و25 مشروعاً متنوعاً، من بينها خمسة أكشاك من المشاريع المقامة بدعم من هيئة تنمية المجتمع في دبي، حيث يُعدّ المهرجان منصة تشاركية تتيح للأفراد والمشاريع الناشئة فرصة الظهور والتفاعل مع المجتمع في بيئة احتفالية مميّزة.

ويتيح المهرجان لزوّاره تجربة تسوّق ترفيهية، وسط جدول حافل بالفعاليات الفنية والتراثية والمجتمعية المميّزة، وفي الوقت ذاته تحفل التجربة بالتنوع، في ظل مشاركة متعددة لأصحاب المشاريع والمطاعم من مختلف فرجان إمارة دبي، إضافة إلى ما تتسم به من تنوّع في المنتجات التي تناسب كل فئات المجتمع.

قوائم خاصة

وقدّمت المطاعم والمقاهي المشاركة قوائم أطعمة ومشروبات متنوعة تلبي جميع الأذواق، بينما قامت بعضها بتحضير قوائم طعام خصيصاً للمهرجان، بما يسهم في تعزيز الهوية الإماراتية، ويضفي طابعاً محلياً مميّزاً على المهرجان، بدورها عرضت فرجان دبي، من خلال «محل الفرجان»، مجموعة من المنتجات العصرية المزينة برسومات تحمل ملامح التراث المحلي، وجرى إعدادها حصرياً لهذا الحدث، حيث يقدّم المحل مجموعة من السترات مع إمكانية طباعة رسومات وأشكال تحمل وسم فريج معيّن، بحيث تميّز تلك السترات أبناء الفريج الواحد خلال المهرجان، في حين تميّزت الرسومات بأنها تحمل المعالم الخاصة بكل فريج، فوسم جميرا، على سبيل المثال، يحمل الأمواج والبحر وصور برج العرب وغيرها.

بيئة مُحفّزة

من جانبه، أكد مدير العمليات في فرجان دبي، جمال الشعيبي، أن «مهرجان الفرجان» يمكّن المشاركين من التعبير عن مواهبهم واكتشاف إمكاناتهم في بيئة محفزة، سواء كانوا روّاد أعمال ناشئين أو فنانين أو طهاة، كما يفتح المجال أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمطاعم والمقاهي للوجود وسط جمهور كبير لعرض منتجاتهم، بما يمثّل فرصة استثنائية لهم للوصول إلى قاعدة أوسع من المتعاملين، فضلاً عن بناء علاقات جديدة تسهم في نمو مشاريعهم.

وأضاف الشعيبي: «عملنا خلال المهرجان كذلك على تصميم أجنحة للمشاركين بأسماء الفرجان المحلية مثل (الخوانيج) و(العوير) و(جميرا)، بما يعزز الهوية الوطنية، ويشجّع أبناء الفريج الواحد على التآزر وتقوية الروابط والعلاقات الاجتماعية»، لافتاً إلى أن المشاريع المُشاركة تباينت بين العطور والأزياء والإكسسوارات والحِرف اليدوية، التي قدّم أصحابها منتجات تعكس الثقافة الإماراتية بروح ابتكارية.

دعم الروابط المجتمعية

بدوره، أكد مدير مكتب الاتصال المؤسسي في «أوقاف دبي»، محمد الكمزاري، أن التعاون مع «فرجان دبي» لرعاية «مهرجان الفرجان» يتماشى مع أهداف المؤسسة وسعيها إلى تعزيز التكافل الاجتماعي الذي من شأنه تأمين الترابط بين أفراد المجتمع، خصوصاً مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عام المجتمع» الذي يهدف إلى تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع بما يعكس رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر، كما يأتي دعماً لأجندة دبي الاجتماعية 33، وتعزيزاً للترابط المجتمعي وتمكين المواهب والمشاريع الوطنية الناشئة في قلب مجتمع دبي.

تمكين اقتصادي

من جهته، قال مدير إدارة المنافع والتمكين المالي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، علي القاسم: «تأتي مشاركتنا في (مهرجان الفرجان) هذا العام في إطار التزامنا بدعم روّاد الأعمال والمشاريع الصغيرة، إذ يُعدّ (مهرجان الفرجان) حدثاً مجتمعياً يجمع العائلات والمشاريع المحلية في بيئة داعمة ومبتكرة»، مضيفاً: «قدمت الهيئة الدعم لخمسة مشاريع محلية ناشئة من خلال تخصيص أكشاك تجارية داخل المهرجان، ما يتيح لأصحاب المشاريع فرصة عرض منتجاتهم وخدماتهم أمام الجمهور الواسع، وتعزيز انتشارهم في السوق المحلية».

وقال: «هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمجتمع، حيث نؤمن بأن دعم المشاريع الصغيرة هو خطوة أساسية نحو بناء مجتمع متماسك ومستدام من خلال توفير المساحات وفرص التسويق لأصحاب المشاريع الناشئة».

• 30 مطعماً ومقهى و25 مشروعاً متنوعاً تشارك في الفعاليات.