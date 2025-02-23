حملة صينية لمكافحة سوء السلوك عبر الإنترنت

كشفت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء السيبراني عن خطط لتوجيه العمل لمكافحة إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي كمحور رئيس لحملة وطنية لعام 2025، لمعالجة سوء السلوك عبر الإنترنت.

وأضافت الهيئة، أن التدابير المقترحة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ستُعزز الرقابة على المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وفرض وضع العلامات الواضحة على المواد الاصطناعية، وفرض عقوبات على استخدام الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مضللة أو التلاعب بالرأي العام، من خلال ما يُعرف بـ«جيش المياه عبر الإنترنت»، الذي يشير إلى مجموعات من مستخدمي الإنترنت الذين يتقاضون رواتبهم مقابل نشر التعليقات عبر الإنترنت.

وأشارت إلى أن من المقرر، أن تطلق الهيئة عملية «تشينغلانغ» لعام 2025، وهي مبادرة سنوية تم إطلاقها في السنوات الأخيرة لتوفير بيئة أنظف وأكثر أماناً عبر الإنترنت.