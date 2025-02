مؤثرة صينية تنفق 140 ألف دولار لكي تتحول لـ "روبوت" بشري (فيديو)

أنفقت مؤثرة صينية أكثر من 140 ألف دولار لتجعل نفسها شديدة الشبه بروبوت بشري، في ظاهرة جديدة من ظواهر الهوس بتغيير الشكل ولو عبر إنفاق ثروة.

وعملت الفناة البالغة من العمر 30 عامًا والتي تلقب نفسها ب "دالاوشيان" على تطبيق أوجه الشبه الممكنة لروبوت بشري على جسدها ووجهها، وملبسها.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة South China Morning Post، فإن المبدعة، التي تشبه شخصية أنمي، تفتخر بجسم يشبه الروبوت ووجه اصطناعي وشعر مستعار قصير.

وتنقل عن الفتاة اعترافها بأن وجهها وصدرها وحدهما كلفاها أكثر من 140 ألف دولار أمريكي ولحصد الإعجاب قامت الفتاة بزيارة مسقط رأسها وهي قرية صغيرة في مقاطعة سيتشوان لتحقق دهشة كبيرة بين سكانها.

ويظهر فيديو دالاوشيان وهي تتجول في القرية، فيما يحاول أفراد الجمهور مد أيديهم إليها ولمسها، راغبين في معرفة ما إذا كانت حقيقية بالفعل، وذلك فيما سألها آخرون أسئلة مثل "ما هي وظيفتك" و"كم تكسبين في الشهر؟"

ولم تستطع المؤثرة الروبوتية إلا أن تضحك عندما سألتها إحدى النساء عما إذا كان لديها صديق وقامت بتقديم رجل إليها كصديق محتمل.

وانتشر الفيديو بشكل كبير على المنصة، وحصل على أكثر من 750 ألف إعجاب من المشاهدين على تطبيق الوسائط الاجتماعية الصيني.

وفي مقطع فيديو آخر انتشر بشكل كبير، غسلت الفتاة الروبوت الأطباق وهي تتصرف في حالة روبوتية تمامًا أثناء قضاء الوقت مع عائلتها لأول مرة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ينفق فيها أحد المبدعين الكثير من المال للخضوع لعملية تحول جسدي. إذ سبق لأحد الأشخاص في اليابان أن أنفق 14000 دولار على زي كلب شديد الواقعية، ثم افتتح منذ ذلك الحين حديقة حيوانات حيث يمكن للزوار أن يتحولوا إلى حيوانات بأنفسهم.

An influencer in China spent over $140k to become an "android" pic.twitter.com/g0rwLTgreg