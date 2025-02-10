تحذير من خدعة استنشاق الهيليوم بعد وفاة أم في عيد ميلاد ابنتها

أثارت الوفاة المفاجئة لأم شابة استنشقت الهيليوم في حفل عيد ميلاد ابنتها الأول تحذيرات عاجلة بشأن هذه الخدعة الشائعة في الحفلات.

وانهارت فيث واترمان باتيستيتش، 20 عامًا، من نيوزيلندا، أمام عائلتها بعد محاولتها تطبيق الحيلة من أجل جعل صوتها حادا.

وكان الضيوف الذي يحتفلون بعيد ميلاد ابنتها حينها ينفخون البالونات بعبوة هيليوم ويستخدمونها لاستنشاق الغاز، فاقترحت فيث أخذ الحيلة إلى أبعد من ذلك واستنشاقها مباشرة من العبوة، والتي جاءت من مورد حفلات معتمد، ففتحت ضيفة أخرى الفوهة أكثر أثناء الاستنشاق، مما أدى إلى عواقب مأساوية للفتاة البالغة من العمر 20 عامًا.

وعادةً ما تحمل عبوات الهيليوم تحذيرًا بعدم الاستنشاق مباشرة من الفوهة، وهو ما اعتُبر عاملاً رئيسيًا في وفاة فيث أثناء التحقيق معها.

ويحل الهيليوم محل الأكسجين في الرئتين إذا استنشق بكميات كبيرة، مما قد يؤدي إلى نقص الأكسجين، وهي حالة تهدد الحياة. ووفقا لما قاله البروفيسور تيموثي شميت، رئيس قسم الكيمياء في جامعة جنوب ويلز سيدني، لـ Yahoo News، فإن استنشاق الهيليوم أمر خطير لأنه يحل محل الهواء الغني بالأكسجين في رئتينا ويؤدي بسرعة إلى فقدان الأكسجين من الجسم." مشيرا أن "حقيقة أن الهيليوم ليس سامًا للبشر يمكن أن تخدع الناس وتجعلهم يشعرون بالأمان الزائف عندما يتعلق الأمر بالحيل الاحتفالية. "ومع ذلك فقد حدثت عدد من الوفيات والانهيارات المفاجئة الشديدة بسبب استنشاق الهيليوم المفرط - بما في ذلك عند أخذه من البالونات.

وإذا تم استنشاق الكثير، فسوف يفقد المستخدم وعيه لأن الدماغ يفتقر إلى الأكسجين الكافي.ويمكن أن يحدث هذا في ثوانٍ، وسيحدث تلف في الدماغ واختناق مميت إذا لم يتم استئناف التنفس الطبيعي بسرعة كبيرة. ويشكل الاستنشاق من العبوات مخاطر إضافية بسبب الضغط الهائل الذي يتم تخزين الغازات فيه داخلها.

يمكن أن يؤدي الغاز إلى تمزق الرئتين عند دخوله، أو يتسبب في تكوين فقاعات في الدم، مما قد يسبب سكتة دماغية عند وصولها إلى الدماغ.

وقالت لويللا دان، الطبيبة الشرعية في تحقيق فيث: "تزداد هذه التهديدات عند استنشاق الهيليوم المضغوط من أسطوانة/علبة نظرًا للكمية التي يمكن أن تدخل الجسم بسبب الغاز المضغوط".

وقالت دان إن تحذيرات المخاطر موجودة على عبوات الهيليوم "بخط صغير جدًا" ودعت إلى جعلها أكبر وأكثر بروزًا.