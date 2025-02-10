كلب يتسبب باعتقال تاجري مخدرات سألا الشرطة عن الطريق

قبض على رجلين في أوساج بيتش (الولايات المتحدة) الأسبوع الماضي بتهمة حيازة المخدرات بعد أن أوقفا سيارتهما وطلبا من ضباط الشرطة الذين لديهم كلب بوليسي لشم المخدرات معرفة الاتجاهات.

وتم اتهام آرون راجان، 27 عامًا، بحيازة المخدرات والقيادة بدون رخصة، وتم احتجازه بكفالة قدرها 7500 دولار، كما تم اتهام آلان إم ريتشاردز، 27 عامًا، بحيازة المخدرات وهو محتجز في السجن رهن كفالة قدرها 15000دولار. ومن المقرر عقد جلسة استماع أولية لهما في الساعة 9 صباحًا يوم الاثنين 24 فبراير.

ونقلت قناة 17KMZ عن بيان صحفي صادر عن إدارة شرطة أوساج بيتش أن الإدارة ومكتب عمدة مقاطعة ميلر وفرقة عمل مكافحة المخدرات متعددة الاختصاصات في ميد ميسوري كانوا يستعدون لبدء تدريب الكلاب البوليسية في 31 يناير عندما توقفت سيارة يقودها راجان بجانبهم. وذكر البيان أن الرجال في السيارة طلبوا توجيهات حول كيفية الوصول إلى شاطئ أوساج، وحين لاحظ الضباط أن الرجال كانوا في حالة عدم تركيز، قرر ضابط آخر تجريب الكلاب البوليسية التي معه لشم السيارة فتم العثور على 2 جرام من الميثامفيتامين في جرة في السيارة، وجرى إثرها توقيفهما.