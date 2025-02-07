العالم شهد الشهر الماضي «أكثر يناير حراً» على الإطلاق

شهد العالم، الشهر الماضي، أكثر أشهر يناير حراً على الإطلاق، وفق مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، ما يثبط الآمال في أن تسهم ظاهرة «لانينيا» المناخية في قطع سلسلة مستمرة منذ عامين من درجات الحرارة القياسية، في وضع يعود بشكل رئيس إلى الاحترار الناجم عن النشاطات البشرية.

وقالت نائب مدير خدمة تغير المناخ في كوبرنيكوس (C3S)، سامانثا بورجيس، في تحديث شهري، نُشر أمس: «يناير 2025 كان شهراً

آخر لافتاً، وقد استمرت خلاله درجات الحرارة القياسية التي شهدناها خلال العامين الماضيين، رغم تطوّر ظروف (لانينيا) في المحيط الهادئ الاستوائي، وتأثيرها التبريدي الموقت في درجات الحرارة العالمية».

ومع معدل حرارة بلغ 13.23 درجة مئوية وفق كوبرنيكوس، فإن «شهر يناير 2025 تخطى بمقدار 1.75 درجة مئوية المعدل الذي كان سائداً في حقبة ما قبل الثورة الصناعية».