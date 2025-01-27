مهرجان «فخر الوطن» يختتم فعالياته على شاطئ المُعيرض

زار الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، مهرجان «فخر الوطن»، الذي نُظِّم على شاطئ المُعيرض في رأس الخيمة، على مدار ثلاثة أيام.

وسلّط مهرجان «فخر الوطن»، الذي اختتم أمس، الضوء على العديد من التجارب والأنشطة الاحتفالية المُتميّزة التي تجذب أفراد الأسرة.

واطلع الشيخ طالب بن صقر، بحضور عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم راشد المفتول آل علي، وعدد من المسؤولين، على الفعاليات والبرامج، ومنها المنصة التعريفية التي تسلط الضوء على جهود «أبطال الخطوط الأمامية»، إلى جانب العروض الثقافية والفنية التي تُبرز تراث وقيم الإمارات، وأنشطة ترفيهية للأطفال والعائلات، وجلسات حوارية وورش عمل تهدف إلى تعزيز التوعية بأهمية دعم الخطوط الأمامية في المجتمع.

وثمّن الشيخ طالب بن صقر القاسمي جهود إدارة مكتب فخر الوطن، برئاسة الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة، في إقامة هذا المهرجان، لتعريف أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين بالدور الذي قام به أبطال خط الدفاع الأول، الذين أسهموا بشكل كبير في حماية المجتمع خلال جائحة «كوفيد-19».