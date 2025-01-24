في دبي.. البيئة وكائناتها أولوية

تتواصل الجهود الحكومية والخاصة في دبي لدعم المنظومات البيئية وكائناتها، من خلال كثير من المبادرات التي تعدّ حماية البيئة إحدى أولوياتها، حيث أطلق منتجع «أتلانتس» دبي، هذا الأسبوع، سراح أسماك من فصيلة الراي اللسّاع (هوني كوم)، و20 سمكة قرش من نوع السجاد العربي في مياه الخليج العربي، التي تؤوي مجموعة متنوعة من فصائل الأسماك، بما فيها أسماك القرش والراي التي يتعرض ثلثها لخطر الانقراض، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها المنتجع كجزء من مشروع «أطلس» من «أتلانتس»، للتأكيد على التزام الحفاظ على الحياة البحرية والبيئة المحلية.

وبذل «أتلانتس» دبي جهداً كبيراً لإطلاق أسماك من فصيلة الراي اللسّاع و20 سمكة صغيرة من قرش السجاد العربي في مياه الخليج، داخل محمية جبل علي البحرية، ليرفع إجمالي عدد الأسماك التي أطلق سراحها منذ عام 2019 إلى 58 سمكة قرش، و10 من أسماك الراي اللسّاع، ويمثل الخليج العربي الموطن الأصلي لأسماك قرش السجاد العربي والراي اللسّاع، حيث توجد قبالة الساحل في الشعاب المرجانية، والبحيرات، والشواطئ الصخرية، والقيعان الموحلة، وأشجار المانغروف.

وعقب إطلاق الحملة، شارك زملاء «أتلانتس» دبي مع بلدية دبي، وأبطال البيئة من مدرسة «جيمس جميرا الابتدائية»، وممثلي شركة «نخيل» في حملة لتنظيف الشاطئ، وأسفر هذا الجهد الجماعي عن دعم الحفاظ على النظم البيئية البحرية، مع تعزيز وعي المشاركين بأهمية تبني ممارسات مسؤولة لإدارة النفايات من أجل مستقبل أكثر استدامة.