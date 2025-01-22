إبداعات الإمارات تتألق في «ميزون إي أوبجي» العالمي

اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، أمس، مشاركتها في معرض «ميزون إي أوبجي»، أكبر معرض عالمي متخصص في التصميم، الديكور، والأثاث، وفنون المائدة وأسلوب الحياة، الذي أُقيم في العاصمة الفرنسية باريس على مدى أسبوع كامل.

وتأتي المشاركة ضمن مبادرة «واحة الإمارات للتصميم»، حيث قدم الجناح الإماراتي منصة فريدة لعرض إبداعات 15 مصمماً إماراتياً من الشباب، استعرض خلالها المصممون المشاركون أعمالهم الإبداعية التي جمعت بين التراث الإماراتي الأصيل والطابع العصري الحديث، ما يعكس رؤية الإمارات في إبراز هويتها الثقافية بطرق مبتكرة.

وتنوّعت المعروضات الإماراتية في المعرض بين تصاميم أثاث فريدة، وأعمال فنية مستوحاة من الطبيعة المحلية، وأدوات منزلية تحمل لمسات من التراث الإماراتي.

وأكدت مديرة دائرة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة» مسؤولة جناح «واحة الإمارات للتصميم»، خلود خوري، أن مشاركة الهيئة في المعرض تأتي ضمن استراتيجية دبي للارتقاء بالمشهد الثقافي والإبداعي في الدولة، حيث يعد الحدث منصة عالمية فريدة تتيح للمواهب الإماراتية الشابة عرض أعمالها أمام جمهور عالمي واسع ومتخصص في التصميم والإبداع.

وقالت: «من خلال (واحة الإمارات للتصميم)، نسعى إلى تمكين المصممين المحليين من تحقيق تواصل فعال مع السوق العالمية، إلى جانب تسليط الضوء على عناصر التراث الإماراتي التي يتم تقديمها بأسلوب عصري مبتكر»، وقال المصمم الإماراتي، زيد عبدالشاكر الصديقي: «إن المشاركة تعكس التزامنا كمصممين إماراتيين بإبراز ثقافتنا وتراثنا للعالم، مع تقديم تصميمات مبتكرة تتماشى مع التوجهات الحديثة»، مشيراً إلى أن أعماله مستوحاة من البيئة الطبيعية في الإمارات، مثل الرمال والكثبان الصحراوية، والتي يدمجها مع مواد وتقنيات حديثة لتقديم تصاميم فريدة تناسب السوق العالمية.

وأكد المصمم هاشم الهاشم، أن المشاركة في هذا المعرض العالمي تمثل فرصة كبيرة للتعريف بالإبداع الإماراتي على نطاق أوسع، وقال: «أركز في تصميماتي على إعادة ابتكار عناصر التراث الإماراتي، مثل النقوش والزخارف التقليدية، بلمسة عصرية تعبر عن تطور ثقافتنا وهويتنا».

وأوضح المصمم، ماجد عبدالله البستكي، أن مشاركته في جناح «واحة الإمارات للتصميم» تعد انعكاساً لرؤية الإمارات في دعم الإبداع والابتكار، وقال: «كمعماري ومصمم، أحرص على الجمع بين الطابع الإماراتي الأصيل والمفاهيم الحديثة في أعمالي».

خلود خوري:

. نسعى إلى تمكين المصممين المحليين من تحقيق تواصل فعال مع السوق العالمية، إلى جانب تسليط الضوء على عناصر التراث الإماراتي.