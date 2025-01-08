فوائد الحناء للشعر كثيرة، ورغم ذلك، تتجاهل الكثيرات استخدامها، خصوصًا مع وجود الكثير من المنتجات التي توفّر فوائد مماثلة، والتي يتمّ اختيارها غالبًا بسبب الترويج الكبير لها. وكما الكثير من المكوّنات الطبيعيّة، حظيَت بودرة الحناء على مدار السنوات باهتمام كبير من قبل النساء، حيث اعتدنَ استخدامها ليس بهدف الحفاظ على لون العشر وحسب، بل أيضًا لمعانه وصحّته، واستفدن أيضًا من خصائصها العلاجيهة، مثل التخفيف من حدّة الصداع.

أصول الحناء

يعود أقدم دليل على استخدام الحناء إلى حوالي 4000 عام في مصر، حيث إنّها لم تُستخدم كمستحضر تجميليّ وحسب، بل إنّها كانت أيضًا رمزًا طقسيًا للازدهار والجمال والخصوبة. فمثلًا، كانت تستخدم لصبغ شعر وأظافر المومياوات المصرية، ما يدلّ على أهميّتها في الحياة والموت. كذلك، استعانت الشعوب في الهند والشرق الأوسط بالحناء كجزء من مراسم الزفاف لعدة قرون، حيث يتمّ وضعها على أيدي وأقدام العرائس بتصميمات معقّدة، والتي كلّما كان لونها أغمق، كلّما حصلت العروس على المزيد من الحب والحظ. وبالنسبة للثقافات الإفريقيّة، تُستخدم الحناء منذ فترة طويلة في فن الجسد والأغراض الطبية.

فوائد الحناء للشعر

لقد تمّ استخدام الحناء لقرون للعناية بالشعر بسبب خصائصها الطبيعيّة وفوائدها الصحية، وأبرزها في ما يلي:



1- صبغ الشعر طبيعيّاً

الحناء هي بديل طبيعي للصبغات الكيميائيّة المؤذية للشعر، حيث توفر لونًا بنيًا محمّرًا، وهي لا تلحق الضرر به ويمكن أن تعطي لونًا غنيًّا وحيويًّا مع تحسين صحّته.



2- تحسين ملمس الشعر

من فوائد الحناء للشعر أيضًا، أنّها تساعد على ترطيبه وعلى إصلاح تلفه والتخفيف من عوارض الجفاف والبهتان فيه، ممّا يحسن ملمسه ويقلّل من خشونته. وبعد الالتزام بتطبيق الحناء بين الفترة والأخرى، ستلاحظين أنّ شعرك أصبح أكثر نعومة وسلاسة وسهولة في التصفيف، وزكثر نعومة ولمعانًا.



3- موازَنة إنتاج الزيوت

من فوائد الحناء أنّها تساعد على تنظيم إنتاج الزيت في فروة الرأس، الأمر الذي يمنعها من أن تصبح دهنية للغاية أو جافة للغاية. فإن كان شعرك دهنيًّا، يمكن للحناء أن تمتص الزيت الزائد، وإن كان جافًّا، فإنها توفر الرطوبة، وتساعد بإنتاج النسبة المناسِبة من الزيوت فيه.



4- تعالج قشرة الرأس

تساعد خصائص الحناء المضادة للفطريّات في علاج قشرة الرأس من خلال استهداف الأسباب المؤديّة لظهورها، مثل العدوى الفطرية أو اختلال توازن إنتاج الزيوت في فروة الرأس. إضافة إلى ذلك، هي تساعد بتهدئة أي التهاب في فروة الرأس قد يؤدي إلى ظهور القشرة أو أي حالات جلديّة أخرى.



5- تحمي من ظهور الشيب المبكر

تُستخدم الحناء عادةً لتغطية الشعر الرمادي بشكل طبيعيّ، ورغم أنها لا توقف عمليّة ظهوره، إلا أنّها قد تساعد في إخفائه من خلال توفير لون غني وطبيعيّ. بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أنها تساعد في الحفاظ على الصبغة الطبيعية للشعر من خلال تقوية بصيلات الشعر، وبالتالي، تأخير الشيب.



كيف يتمّ صنع الحناء؟

يتم تصنيع الحناء عن طريق استخراج الصبغة من أوراق نبات يُعرَف باسم Lawsonia Inermis، وذلك وفقًا لهذه الخطوات:

يتمّ حصاد أوراق نبات الحناء عندما تنضج وتصبح جاهزة للمعالجة.

يتمّ تجفيف الأوراق في الشمس لإزالة الرطوبة، فتصبح هشة ويمكن طحنها إلى مسحوق.

تُطحَن الأوراق المجفّفة للحصول على مسحوق ناعم، وهو المنتج الأساسيّ للحناء المستخدَم لصنع المعجون.

لإنشاء المعجون، يتم خلط مسحوق الحناء بسائل. تقليديّا، هذا هو الماء، ولكن بعض الناس يستخدمون الشاي أو عصير الليمون أو حتى الزيوت الأساسيّة مثل اللافندر، حيث يمكن أن تعزز هذه الزيوت لون البقعة وطول عمرها.