كوريا الجنوبية تبتكر روبوت قابل للارتداء يساعد مرضى الشلل النصفي على المشي

قام باحثون من كوريا الجنوبية بابتكار روبوت خفيف الوزن قابل للارتداء يمكنه مساعدة المصابين بالشلل النصفي على المشي وتخطي العوائق وصعود الدرج.

وقال فريق مختبر إكسوسكيلتون (الهيكل الخارجي) في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا إن هدفهم هو صنع روبوت يتكامل بسلاسة في الحياة اليومية للأفراد ذوي الإعاقة.

وعرض كيم سونج هوان، أحد أعضاء الفريق والذي يعاني هو نفسه من الشلل النصفي، النموذج الأولي الذي ساعده على المشي بسرعة 3.2 كيلومتر في الساعة وصعود مجموعة من السلالم واتخاذ خطوات جانبية للانزلاق والجلوس على مقعد.

وأضاف "يمكنه الاقتراب مني في أي مكان أكون فيه، حتى عندما أجلس على كرسي متحرك، ويمكن ارتداؤه لمساعدتي على الوقوف، وهي واحدة من أبرز ميزاته".

ويصل وزن الروبوت، الذي أطلق عليه اسم (ووك أون سوت إف1)، إلى 50 كيلوجراما ويحتوي على 12 محركا إلكترونيا تحاكي حركات المفاصل البشرية أثناء المشي.

وقال بارك جونج سو، أحد أعضاء الفريق إنه استلهم فكرته من فيلم "الرجل الحديدي". وأضاف "بعد مشاهدة فيلم الرجل الحديدي، فكرت أنه سيكون من الرائع أن أتمكن من مساعدة الناس باستخدام الروبوت في الحياة الواقعية".

ولضمان توازن المستخدم أثناء المشي، تم تجهيز الروبوت بأجهزة استشعار على باطن القدمين وفي الجزء العلوي من الجسم، والتي تراقب 1000 إشارة في الثانية وتتوقع الحركات التي يرغب المستخدم في القيام بها.

وقال بارك إن العدسات الموجودة في مقدمة الروبوت تعمل كعينين وتقوم بتحليل محيطه وتحديد ارتفاع السلالم واكتشاف العوائق للتعويض عن نقص القدرة الحسية للمستخدمين المصابين بالشلل النصفي الكامل.

وفاز كيم سونج هوان بالميدالية الذهبية وهو يرتدي بدلة (ووك أون سوت إف1) في فئة الهيكل الخارجي في مسابقة كيباثلون 2024، والتي شهدت مشاركة مطورين من ذوي الإعاقات الجسدية المختلفة لعرض روبوتات مساعدة في ثماني فئات.

وقال كيم "أردت أن أخبر ابني... أنني كنت قادرا على المشي أيضا. أردت أن أشاركه مجموعة متنوعة من التجارب".