جوائز سباق في الصين.. أبقار وأسماك وديوك

خصص منظمو سباق نصف ماراثون بمقاطعة جيلين، شمال شرق الصين، مجموعة جوائز غير عادية، تتضمن حصول الفائز الأول على بقرة، فيما ينال المتسابقون الآخرون جوائز تتنوع بين أسماك برية وإوز وديوك، في محاولة لجذب مزيد من المشاركين والترويج للمنتجات المحلية.

وأعلن المنظمون للماراثون، المقرر إقامته 29 الجاري، في منشور على منصة «وي تشات»، أن الفائز والفائزة سيحصل كل منهما على بقرة، مع إمكانية الاستعاضة عنها بـ6000 يوان (827.81 دولاراً).

وسيحصل الفائز بالمركز الثاني على أسماك برية من بحيرة تايبينغ، في حين تشمل الجوائز الأخرى إوزاً وبطاً من البحيرة نفسها، ودِيَكة، أما بقية الفائزين فسيحصلون على 10 كيلوغرامات من الأرز والقمح.

وجاء في المنشور: «أبطالنا على موعد مع الفخر بأنفسهم، والجوائز المميّزة بانتظارهم».

وانتشر الإعلان كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، ليصبح أحد أبرز الموضوعات الرائجة على منصة «ويبو» أمس.