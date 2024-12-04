شراكة نمساوية - يابانية للحفاظ على مواقع التراث العالمي لـ «اليونسكو»

وقّع اثنان من أهم المواقع الثقافية العالمية، المُدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، في النمسا واليابان، اتفاقية شراكة للحفاظ على الكنوز الثقافية وتعزيز تبادل المعرفة والتعليم الثقافي وتقوية العلاقات وتعزيز التعاون الدولي.

وقّع الاتفاقية في العاصمة النمساوية فيينا، قصر «شونبرون» في النمسا وقلعة «هيميجي» في اليابان.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة قصر «شونبرون»، كلاوس بانهولتسر، أهمية الاتفاقية التي تلزم المسؤولين المعنيين في البلدين بالحفاظ على الكنوز الثقافية الثمينة، وتعزيز التعاون الثقافي والعمل التعليمي والسياحة المستدامة، لافتاً إلى أن اتفاقية الشراكة ترسخ التعاون الدولي في حماية التراث الثقافي.

جدير بالذكر أن قصر «شونبرون» كان المقر الصيفي لعائلة هابسبروغ، إحدى أهم العائلات المالكة في أوروبا، ومصدر الأباطرة لحكم الإمبراطوريات النمساوية والإسبانية، فيما تعد قلعة «هيميجي»، المعروفة باسم «قلعة البلشون الأبيض»، واحدة من أقدم القلاع المحفوظة بشكل جيد في اليابان، وهي مثال فريد للهندسة المعمارية الخشبية اليابانية.