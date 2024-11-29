علماء يكشفون عملية تصنيع قطعة أثرية يعود تاريخها إلى 3600 عام

أجرى علماء لأول مرة تحليلا شاملا لعملية تصنيع قرص نيبرا السماوي، وهو قطعة أثرية من العصر البرونزي يعود تاريخها إلى أكثر من 3600 عام مضت.

ويعتبر القرص، الذي اكتُشف عام 1999 بالقرب من بلدة نيبرا الألمانية في ولاية سكسونيا-أنهالت الواقعة شرقي ألمانيا، أقدم تصوير معروف للسماء في العالم.

وركزت الدراسة على العملية التفصيلية لتشكيل قاعدة القرص البرونزية، وكشفت أن المعدن تم تسخينه إلى حوالي 700 درجة مئوية وتعرض إلى حوالي 10 دورات من التسخين والتشكيل والتلدين، وهي عملية معالجة حرارية تستخدم لجعل المادة أقل صلابة وأكثر قابلية للتشكيل.

وقال عالم الآثار هارالد ميلر إن الدراسة تركز على عملية صب وتصنيع الشكل الأساسي للقرص البرونزي، وليس العناصر الذهبية الملحقة به.

وأكدت تقنيات التحليل الحديثة، بما في ذلك الفحص المجهري والتصوير، أنه تم تصنيع القرص عبر عملية سبك مكلفة. وقدمت عينة أُخذت عام 2002 وأُعيد فحصها أثناء الدراسة مزيدا من البيانات حول تصنيع القرص، إلى جانب قياسات الصلابة.

وتم استخدام قرص نبرا السماوي، مع تصويره الذهبي للشمس والقمر والنجوم وسفينة، من قبل مجتمعات العصر البرونزي لمدة تصل إلى 400 عام.

وفي عام 2013 تمت إضافة القرص إلى سجل ذاكرة العالم التابع لليونسكو، والذي يجمع المقتنيات الأثرية التي تمثل أهمية للإنسانية. ويعتبر القرص أحد أهم الاكتشافات الأثرية في ألمانيا.

وتم إجراء الدراسة بالتعاون بين مكتب إدارة التراث والآثار في ولاية سكسونيا-أنهالت، وجامعة "أوتو فون جوريكه" في ماجدبورج، وشركة "دلتا سيجما أناليتيكس" لتحليل المعادن.