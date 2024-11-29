تأثير التدخين مع مشروبات الطاقة على جسم الشباب

أظهرت نتائج دراسة علمية أن الجمع بين النيكوتين ومشروبات الطاقة يؤدي إلى شيخوخة الجسم المبكرة ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتشير نشرة (Week of Russian science (WeRuS-2024، إلى أن باحثة بجامعة ساراتوف الطبية حددت لأول مرة تأثير النيكوتين ومشروبات الطاقة على جسم الشباب الذين أعمارهم 18-20 عاما.

وتحظى مشروبات الطاقة اليوم بشعبية كبيرة بين الشباب. ومن المتوقع أن يزداد استهلاكها بحلول عام 2029 بمقدار 2.5 مرة مقارنة ببداية العقد الحالي.

وكما هو معروف تؤثر مشروبات الطاقة سلبا على الخلايا العصبية للإنسان وتؤدي إلى زيادة مستوى هرمونات الغدة الدرقية وأيونات الكالسيوم، ولكن حتى وقت قريب، وفقا للعلماء، لم يكن معروفا مدى الضرر الذي تسببه مشروبات الطاقة مع النيكوتين على صحة الإنسان.

ووفقا للباحثة نيكول كلوتشكوفا الطالبة في جامعة سامارا الطبية، يلجأ العديد من الطلاب بسبب أعباء الدراسة المرهقة إلى مشروبات الطاقة للبقاء مستيقظين لفترة أطول، كما انتشر التدخين بين الشباب، لذلك قررت دراسة تأثيرهما المشترك على الصحة.

وأظهرت نتائج هذه الدراسة التي جرت تحت إشراف أساتذة الجامعة، أن الجمع بين النيكوتين ومشروبات الطاقة، يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم وتسارع ضربات القلب على خلفية ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت ارتفاع مستوى مؤشرات تدمير خلايا الكبد والبنكرياس.

وتقول الباحثة: "أنصح الشباب بعدم إتلاف أجسادهم من أجل ساعتين أو ثلاث ساعات إضافية من اليقظة، لأن العواقب إن لم تكن فورية ستظهر بالتأكيد مستقبلا، وقد يتعذر إصلاحها. ولكن بعد عشر سنوات سيشعرون بتأثير عاداتهم، حيث ستكون حالة جسمهم في عمر 30 عاما، مماثلة لحالة شخص يبلغ من العمر 60 عاما".

وتشير، إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية أصبحت تنتشر بين الشباب أكثر وأكثر، لذلك من الأفضل التخلي عن هذه العادات السيئة التي تزيد من خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.

وتشير غالينا أوريادوفا المشرفة على هذه الدراسة، إلى أنه يمكن استخدام نتائج هذه الدراسة لمنع تعاطي مشروبات الطاقة والتدخين بين الشباب القادرين على العمل في روسيا.

ووفقا لها، يعتزم العلماء إجراء دراسة مفصلة عن تأثير الإيثانول والنيكوتين ومشروبات الطاقة في الجسم الفتي.