بعد دفنه بـ5 أيام.. رجل يعود لعائلته بطريقة صادمة

في واقعة غريبة، عاد رجل إلى حياته بعد 5 أيام من إعلان وفاته وسط صدمة وذهول عائلته.

بدأت القصة عندما اختفى بريجيش سوثار، من مدينة أحمد آباد الهندية عن الأنظار، كان اختفاؤه مفاجئا ومقلقا، خاصة أنه كان يعاني من ضغوط مالية كبيرة.

وبعد أسبوعين من البحث عنه، أبلغت العائلة عن اختفائه للشرطة، وفقا لموقع "timesofindia".

في نفس الوقت، عثرت السلطات على جثة متحللة في نهر سابارماتي، وبعد فحصها، توصلت الشرطة إلى استنتاج مفاده أن هذه الجثة هي لبريجيش سوثار، بناءعلى وصف قدمته العائلة.

بناء على هذا الاستنتاج، أقامت العائلة طقوس الجنازة وحرقوا الجثة، معتقدين أنهم يودعون فقيدهم.

ولكن، بعد يوم واحد فقط من دفنه، حدث ما لم يكن في الحسبان، عاد "بريجيش" إلى منزله سالما، ليفاجئ عائلته وأصدقائه بعودته بعد 5 أيام وأنه ما زال على قيد الحياة.

وأُصيبت والدته وأقاربه بالصدمة والذهول بعد رؤيته حيا، وتوجهت العائلة على الفور إلى مركز الشرطة، لإبلاغ الشرطة بعودته غير المتوقعة.