يحتفظ بـ200 ثعبان في منزله!



في واقعة غريبة، حول رجل من فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية مرآب منزله إلى ملاذ لمئات الزواحف الغريبة – وتحديدا 200 ثعبان، وحتى أنه يسمح لأطفاله الصغار باحتضانها والنوم سويا في السرير.

وبحسب نيويورك وست، قال سوكراتيس كريستوفورو: "العيش مع الثعابين في منزلنا أمر طبيعي بالنسبة لعائلتنا، الأطفال لا يخافون منها على الإطلاق، إنهم فقط فضوليون تجاههم، ونحن محظوظون كعائلة لمشاركة هذا الحب للزواحف."

ويعتبر حب الثعابين شأنًا عائليًا بالنسبة لعائلة كريستوفوروس، التي تمتلك 200 من الثعابين - مثل الثعابين الشجرية الخضراء النادرة، وثعابين حوض الأمازون، وثعابين بوليني، ونوعين سامين، بما في ذلك الثعبان بيوجا ذو الأنياب الخلفية.

ويتم الاحتفاظ بمعظم الثعابين في مرآب العائلة الذي تم تحويله إلى حظيرة للثعابين، وهي بيئة منظمة بعناية مع مناطق حرارة خاصة ومناطق باردة في كل حاوية لتغيرات الليل والنهار.

وهذا يعني أن درجة حرارة المنزل تبقى ثابتة عند 72 درجة فهرنهايت أثناء النهار و68 درجة فهرنهايت أثناء الليل.

وقال كريستوفورو، البالغ من العمر 45 عاماً، إن شغفه بالثعابين بدأ عندما كان في السادسة من عمره، عندما قضى وقت فراغه في اصطياد الأفاعي النحاسية السامة في حديقته الخلفية في نيوجيرسي.

كان والداه قلقين في ذلك الوقت، لكن حبه له استمر في التطور - حتى أنه بدأ في جمع الثعابين الخاصة به في عام 2001، لكنه اضطر إلى التوقف بسبب الأزمة المالية في عام 2008.

وينسب كريستوفورو الفضل إلى ابنته أريانا البالغة من العمر تسع سنوات في إعادة اهتمامه بالثعابين في عام 2016 ، عندما اشترى لها ثعبان الذرة - وهو حيوانها الأليف الأول - الذي أطلقت عليه اسم سنوفليك.

"في اللحظة التي حملت فيها أريانا سنوفليك، رأيت نفس الحماس في عينيها"، قال كريستوفورو، "ومن هناك، نمت مجموعتنا، والآن لدينا واحدة من أكثر غرف الثعابين تميزًا في العالم."

وتنفق أسرة كريستوفورو، حوالي 1300 دولار كل بضعة أشهر على طعام الثعابين، ويُطلب منهم الالتزام بإرشادات صارمة، ويجب على العائلة أن تكون منتبهة بشكل خاص لنوعيها السامتين.

وقال كريستوفورو: "أحمل رخصة لتربية الثعابين السامة، وكل قفص يحتوي على ثعابين سامة مغلق ومُسمى، إنه عمل شاق ولكنه مجزٍ خاصة عندما ترى أطفالك يكبرون وهم يحترمون الطبيعة".

ووصف الأب الفخور ابنته وابنه ماكسيموس، 5 سنوات، بأنهما محترفان في التعامل مع الثعابين - حتى أن أريانا تحتفظ بنحو 30 من حيواناتها الأليفة ذات الحراشف في غرفة نومها، "إن الحيوانات المفضلة لدى الأطفال هي ثعبانان من نوع بوليني يُدعيان فانسي وميجاترون، والذين يحتضنونهما ويلعبون معهما كثيرًا".

وقال كريستوفورو: "إن الأمر يتعلق بكسر الوصمة التي نريد أن نظهر للناس أن الثعابين جميلة، وليست شيئًا يجب الخوف منه، الثعابين ليست شريرة - ولكن يتم فهمها بشكل خاطئ".