المنتدى يبحث الاتجاهات المستقبلية لتسريع التمكين الاقتصادي للمرأة

ضمن فعاليات اليوم الختامي لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2024، استضاف الحدث الأكبر من نوعه عالمياً، جلسة بعنوان تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة: الاتجاهات المستقبلية، تحدثت خلالها نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأعمال في قطاع التكرير - أدنوك، فاطمة النعيمي، والمدير العالمي لشؤون النوع الاجتماعي والإدماج الاقتصادي - مؤسسة التمويل الدولية، ناتالي أكون جابالا، وآنا كرياسيتش، شريك «أوليفر وايمان»، وأدارتها مينا العريبي، رئيس تحرير «ذا ناشونال».

وتناولت الجلسة التحديات التي تواجه تمكين المرأة حول العالم، وأهمية وجود بيانات موثوق بها ترصد تطور تمكينها ضمن مختلف القطاعات، حتى تتمكن المؤسسات من سدّ الفجوة بين الجنسين وتحقيق التوازن المطلوب، كما تناولت الجلسة دور القطاع الخاص في توفير الوظائف للنساء وضمان وصولهن إلى المراكز القيادية في الشركات التي يعملن فيها.

وأكدت ناتالي جابالا أهمية التزام المؤسسات بتحقيق الأهداف المطلوبة في ملف التوازن بين الجنسين، وإيجاد برامج واضحة ومقاربات شمولية تضمن إدماج المرأة ضمن القطاعات المختلفة.

وأكدت فاطمة النعيمي أن العمل في مجال الطاقة والتكرير، كان مقتصراً على الرجل، إلا بيئة العمل تطورت وأصبح هناك المئات من النساء اللاتي يعملن حالياً ضمن القطاعات المختلفة لشركة «أدنوك»، وأن هذا القطاع بات جاذباً للمرأة، لافتة إلى إصدار الشركة لأحد الإعلانات لحاجتها إلى 11 وظيفة، تلقت 80 طلباً من النساء كلهن على درجة عالية من الكفاءة للانضمام إلى العمل، وهو ما يدل على مدى جاهزية المرأة وحرصها على إثبات جدارتها والمشاركة في التنمية المستدامة.