ناشرون: نتكيّف مع العصر لتلبية احتياجات القراء الجدد

أكد ناشرون مشاركون في مهرجان العين للكتاب 2024، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية في العين سكوير - استاذ هزاع بن زايد، أهمية الاستفادة من مقدرات التكنولوجيا الحديثة في دعم صناعة النشر، لافتين إلى ضرورة التكيّف مع متطلبات العصر لتلبية احتياجات القراء الجدد، الذين يعتمدون بشكل متزايد على التكنولوجيا الحديثة.

وقال أحمد عمر، المدير التنفيذي لدار «سمارت أمازون للنشر والتوزيع»، إن «وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت منصة دعائية متكاملة للكتّاب والمؤلفين، ما يسمح للناشرين بالوصول إلى جمهور أوسع حول العالم»، مؤكداً أن الوسائل الحديثة وفّرت للكتّاب الشباب فرصة لعرض أعمالهم بشكل مباشر.

وأشار طارق السباعي، مدير مؤسسة «السباعي للنشر والتوزيع»، إلى أهمية استخدام التكنولوجيا لإلهام الأطفال وتعزيز شغفهم بالقراءة. وقال: «نحرص على توظيف التكنولوجيا الحديثة لإنتاج كتب تفاعلية وتطبيقات تعليمية تناسب الأجيال الشابة».

من جهته، أشار سامر أسعد، مدير دار «العبقري للنشر والتوزيع»، إلى أن الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، أتاحا للناشرين فرصة فريدة لتقديم محتوى تفاعلي للأطفال، لافتاً إلى خشيته من أن يؤثر الاعتماد المفرط على الكتب الرقمية سلباً في مهارات التركيز والخيال لدى الأجيال الجديدة.

وأكد علي فؤاد، مدير المبيعات في «دار القلم للنشر والتوزيع»، أن وسائل التواصل الاجتماعي أداة فعالة في نشر الكتب والترويج لها. وقال: «أتاحت المنصات التواصلية الحديثة الوصول السريع إلى شريحة واسعة ومتنوعة من الجمهور، ونحن نستفيد من المنصات الرقمية للإعلان عن إصداراتنا الجديدة».

أحمد عمر:

. وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت منصة دعائية متكاملة للمؤلفين.

طارق السباعي:

. نحرص على توظيف التكنولوجيا الحديثة لإنتاج كتب تفاعلية.

سامر أسعد:

. الذكاء الاصطناعي والواقع المعزّز أتاحا للناشرين فرصة فريدة.