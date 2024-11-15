ما السبب وراء وجود مرارة في الفم؟

قد يكون الشعور بمرارة في الفم مزعجا ومؤشرا على وجود مشكلة صحية، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، إليك بعض الأسباب الشائعة وراء هذه المشكلة

مشاكل في الجهاز الهضمي

ارتجاع المريء

حيث يعود حمض المعدة إلى المريء، مما يسبب طعمًا مرًا.

أمراض المرارة

مثل حصوات المرارة أو التهابها.

مشاكل الكبد

مثل التهاب الكبد أو تليف الكبد.

مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى مثل متلازمة القولون العصبي أو قرحة المعدة.

الأدوية

بعض الأدوية قد تسبب جفاف الفم أو تغييرات في حاسة التذوق، مما يؤدي إلى الشعور بمرارة.

العدوى

التهابات في الجيوب الأنفية أو الحلق قد تسبب تصريفًا للصفراء إلى الفم.

الحمل

التغيرات الهرمونية أثناء الحمل قد تسبب تغيرات في حاسة التذوق.

جفاف الفم

قد يكون ناتجًا عن التنفس عن طريق الفم، أو بعض الأدوية، أو الجفاف.

اضطرابات التذوق

قد تكون مؤقتة أو دائمة، وتحدث نتيجة تلف الأعصاب أو مشاكل في الدماغ.

أسباب أخرى

التدخين، الإفراط في شرب الكحول، بعض الأطعمة (مثل البصل والثوم)، وحساسية تجاه بعض المواد.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من مرارة في الفم بشكل متكرر أو مصحوبة بأعراض أخرى مثل:

ألم في البطن

الغثيان

القيء

فقدان الوزن

اصفرار العينين أو الجلد

الحموضة المستمرة

يعتمد علاج مرارة الفم على السبب الكامن وراءها. قد يشمل العلاج

تغيير نمط الحياة

مثل الإقلاع عن التدخين وتجنب الأطعمة التي تزيد من المشكلة.

الأدوية

لعلاج الحموضة أو الارتجاع المريئي أو مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

الجراحة

في حالات نادرة، قد تكون الجراحة ضرورية لعلاج حصوات المرارة أو مشاكل أخرى.