دودة تأكل البلاستيك... اكتشاف لتقليل التلوث

اكتشف عدد من العلماء دودة آكلة للبلاستيك في كينيا، قالوا إنها يمكن أن تُحدث ثورة في تقليل التلوث بسرعة وكفاءة.

وحسب صحيفة «نيويورك بوست»، فإن هذه الدودة هي «دودة الدقيق الكينية»، وبعد مراقبتها لأشهر، اكتشف العلماء قدرتها على هضم البلاستيك بشكل سهل وسريع، حيث تمتلك إنزيمات يمكنها تكسير البوليسترين.

والبوليسترين هو أحد أكثر أنواع البلاستيك استخداماً حول العالم، إذ يستخدم على نطاق واسع في الأغذية والإلكترونيات والتغليف الصناعي. ومن الصعب تفتيته لأنه متين وقوي جداً.

وقالت فتحية خميس، العالمة البارزة في المركز الدولي لعلم وظائف الأعضاء والبيئة للحشرات، الذي توصل إلى هذا الاكتشاف: «من خلال دراسة هذه الكائنات الطبيعية التي تتغذى على البلاستيك، نأمل في التوصل إلى طرق لاستخدامها في التخلص من النفايات البلاستيكية بشكل أسرع وأكثر كفاءة».

وأضافت: «يمكننا استخدام هذه الديدان في المصانع ومكبات النفايات على سبيل المثال».

وكتبت خميس وفريقها في مجلة «نيتشر»: «لحُسن الحظ، يمكن أن توفر الدودة بديلاً أكثر كفاءة وآماناً للبيئة لطرق إعادة تدوير البلاستيك التقليدية، التي تعد مكلِّفًة ويمكن أن تزيد من التلوث بشكل متناقض».

كما لفتوا إلى إمكانية دراسة الإنزيمات الآكلة للبلاستيك التي تمتلكها هذه الديدان ومحاولة إنتاجها بشكل مكثف واستخدامها للتخلص من النفايات البلاستيكية.