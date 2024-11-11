ممشى مؤقت للسياح فوق نافورة تريفي في روما

افتُتح، أمس، جسر مشاة مؤقت فوق نافورة تريفي في روما، للسماح للسياح بزيارة الموقع الشهير أثناء خضوعه لعملية تنظيف.

وقد صُمم الممشى الموجود فوق الحوض ليتيح لنحو 130 شخصاً، في كل مرة، إلقاء نظرة على النافورة من مسافة قريبة، على أن يُزال في نهاية عملية التنظيف خلال ديسمبر.

وأكد رئيس بلدية روما، روبرتو غوالتيري، أن السياح سيعيشون «تجربة لن تُفسدها كثرة الحشود».

وقال: «أردنا أن نمنح الجميع الفرصة للاستمتاع بالنافورة، والقيام بذلك من وجهة نظر فريدة، لأن ما يمكنك رؤيته من الممشى، لن تتمكن أبداً من رؤيته في الظروف العادية». والتحفة الباروكية المبنية أمام أحد القصور من أكثر المواقع شعبية في روما، ويرمي كثير من السياح العملات المعدنية في مياه النافورة لاعتقادهم أن ذلك يجلب لهم الحظ السعيد. ويزور المَعلم ما بين 10 و12 ألف شخص يومياً.