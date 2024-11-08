لماذا تشيخ الجفون قبل أجزاء الوجه الأخرى؟

بين استخدام "الكونسيلر" ومصحّحات التغيرات، والكمادات الباردة للعين، من الواضح أن منطقة أسفل العينين تشكل مصدر قلق للكثيرين.

لكن إذا كنت تعاني من تجعد ظلال العيون أو تدلي الجفون، فإن "الجفون العليا" قد تكون محبطة بنفس القدر، بحسب خبراء البشرة.

والسؤال هنا هو، لماذا تظهر علامات التقدم بالعمر على الجفون قبل غيرها من أجزاء الوجه؟

من السمات الرئيسة لجلد الجفون أنه رقيق جدًا، وبالمقارنة مع البشرة في أجزاء أخرى من الوجه، فإن جفون العين تحتوي على طبقة جلد خارجية "البشرة" رقيقة جدًا، وطبقة داخلية "الأدمة" هي الأرق على الإطلاق، وهي المسؤولة عن بنية الجلد ومرونته، كما أوضحت اختصاصية الأمراض الجلدية د. جيتا ياداف.

وأضافت: "هناك القليل جدًا من الأنسجة في هذه المنطقة، ولا توجد دهون تقريبًا", هذه الرقة تجعل الجفون هشة وحساسة للغاية.

بدوره، أشار الدكتور ديفيد لي، طبيب الأمراض الجلدية، إلى أن "الجفون هي منطقة شائعة لدى أطباء الأمراض الجلدية لاكتشاف التهابات الجلد التلامسية التحسسية وغيرها من الطفح الجلدي".

على سبيل المثال، قد يبدو لك أن استخدام عطر معين على معظم أجزاء جسمك لا مشكلة فيه، لكن إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أحد مكوناته ووصل هذا المكون إلى الجفون، فمن المحتمل أن تصاب بطفح جلدي في هذه المنطقة.

وأوضح أنه يمكن لبعض مكونات العناية بالبشرة، مثل "الريتينول" والمقشرات، أن تسبب الجفاف في هذه المنطقة.

هل التحديق يسبب تجاعيد الجفون؟

وفقًا للدكتور "لي"، هناك 3 أسباب رئيسة لتجاعيد الجفون: الإفراط في استخدام العضلات أو التلاعب بالبشرة، ضرر الجذور الحرة على الكولاجين في الجلد، والعوامل الوراثية.

ولفت إلى أن التحديق وحده لا يزيد بالضرورة من خطر ظهور تجاعيد الجفون، لكن الإفراط في التحديق، أو تقلص العضلات حول العينين، يمكن أن يخلقا خطوطاً دقيقة تؤدي إلى ظهور تجاعيد ثابتة على الجفون العليا والسفلى.

فمثلاً إذا كنت تسحب جفونك بشكل متكرر أثناء وضع المكياج أو إدخال العدسات، فقد يؤدي ذلك بمرور الوقت إلى تراخي الأنسجة، وزيادة تجاعيد الجفون.

وبسبب رقة الجلد على الجفون، تظهر عليها علامات الضرر، مثل: الجفاف، وفقدان المرونة، والخطوطن بسرعة أكبر من باقي الوجه، كما أوضحت الممرضة التجميلية لورا فيشر.

وفي حين أن تجاعيد الجفون لا تؤثر بالضرورة على الرؤية، فهي بإمكانها أن تؤثر على البنية العامة للجفن ومرونته، وهو ما يسمى "تدلي الجفن" وفقًا للدكتورة ديان هلال كامبو، طبيبة العيون.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتجاعيد الجفون أن تتسبب في تراكم ظلال العيون في التجاعيد الطبيعية عند فتح العينين وغلقهما، وهو أمر مزعج ولكنه شائع.

كيفية التعامل مع تجاعيد الجفون

وفقًا للخبراء، فالوقاية تلعب دورًا كبيرًا. فحماية العينين بالنظارات الشمسية، واستخدام كريمات العين التي تحتوي على الريتينول يمكن أن يساعد في منع ظهور التجاعيد، إلى جانب التأكد من الحصول على قسط كافٍ من النوم، وتجنب التدخين، واعتماد نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة.

كما أن الحفاظ على ترطيب الجلد حول الجفون ضروري لتجنب إبراز التجاعيد في هذه المنطقة.