أمريكية تُقطّع أمها بمنشار كهربائي ثم تحرقها على الشواية

تواجه امرأة من ولاية ماريلاند تُدعى كانديس كريغ (46 عامًا) اتهامات بقتل والدتها، مارغريت كريغ (71 عامًا)، حيث قامت بتقطيع جثتها باستخدام منشار كهربائي ثم حاولت إحراق بقاياها على شواية خلف المنزل.

وتم اكتشاف بقايا الضحية في أكياس قمامة في قبو منزلها في هاياتسفيل في مايو 2023. وخلال المحاكمة، شهدت ابنة كانديس، ساليا هاردي (21 عامًا)، التي اعترفت بأنها كانت مساعدة بعد الجريمة، أن القتل حدث بعد أن اتُهمت والدتها بسرقة أموال من حساب والدتها البنكي.

وفي يوم القتل، سمعت هاردي صراخًا داخل المنزل وتذكرت أن والدتها طلبت منها الابتعاد عن غرفة جدتها. وبعد يوم من القتل، وجدت هاردي جثة جدتها في صندوق مع كيس قمامة على رأسها. وواجهت والدتها التي اقترحت التخلص من الجثة عن طريق إحراقها أو تقطيعها.

وبعد عدة أيام، اشترت كانديس مستلزمات الشواء وحاولت إحراق الجثة، لكن الجيران لاحظوا الحريق وأبلغوا رجال الإطفاء. وفي اليوم التالي، أحضرت كانديس وبناتها بقايا الضحية إلى الداخل بعد أن "بردت". ثم اشترت كانديس منشارًا كهربائيًا عبر أمازون وقطعت جثة والدتها في القبو.

وتم استدعاء الشرطة إلى المنزل في 2 يونيو 2023 بعد بلاغ عن اختفاء مارغريت. وعثرت الشرطة على علامات تدل على التحلل ورائحة كريهة قرب أكياس القمامة. كما تم العثور على المنشار مع بقايا بشرية عليه.

وفي نهاية المحاكمة، وجدت هيئة المحلفين كانديس كريغ مذنبة بتهم القتل من الدرجة الأولى والثانية، والتلاعب بالأدلة، والتخلص غير القانوني من الجثة.