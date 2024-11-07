مصر.. وفاة أب وابنيه أثناء توصيل أحدهما إلى المطار

شهدت محافظة قنا بصعيد مصر مأساة أسرية، بعد مصرع أب ونجليه في حادث سير بشع أثناء توصيل الابن الأكبر إلى المطار للسفر خارج البلاد.

وانقلبت السيارة على طريق قنا - سوهاج مساء الثلاثاء، أثناء توصيل الأب لأحد نجليه إلى المطار، ليلقى كل من كان بداخل السيارة حتفه في الحال.

وتلقت السلطات الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق قنا_سوهاج باتجاه المطار، وتبين مصرع الأب "رشدي الراوي"، ونجليه "بهاء رشدي الراوي"، و"عبد الرحمن رشدي الراوي" والسائق "هشام محمود شحات" من محافظة قنا.

وأمرت السلطات بنقل الجثث إلى مشرحة أحد المستشفيات بمحافظة سوهاج تحت تصرف الجهات المختصة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.