«طيران الإمارات» تحلّق في الأجواء مع «سبوتيفاي»

كشفت «طيران الإمارات»، عن تعاون جديد مع «سبوتيفاي»، خدمة البث الصوتي الأكثر شعبية في العالم، لتتاح على متن رحلاتها إلى 140 وجهة. وتوفر خدمة «سبوتيفاي» للعملاء مجموعة واسعة من حلقات البودكاست، وقوائم التشغيل أثناء السفر، ويمكن لجميع العملاء الاستمتاع بها عبر نظام طيران الإمارات للترفيه على متن الطائرة «ice».

وسيتضمن المحتوى المنسق من «سبوتيفاي» مجموعة من قوائم تشغيل الموسيقى الشهيرة، إضافة إلى أفضل حلقات البودكاست باللغات: الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والهندية والتاغالوغية والألمانية، مع إضافة المزيد من اللغات في 2025، لتواكب قاعدة عملاء طيران الإمارات العالمية، وستتم إضافة حلقات البودكاست والموسيقى الجديدة بشكل منتظم، لاستكمال مكتبة طيران الإمارات الحالية التي تضم أكثر من 3500 ساعة من الموسيقى العالمية والمحادثات المثيرة للتفكير.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات الآن استكشاف مكتبة البودكاست المتنوعة على «سبوتيفاي» التي تضم أكثر من 140 حلقة من الأعمال والرياضة والترفيه والجرائم الحقيقية، وتعرض أشهر الشخصيات.

وقال نائب الرئيس لتطوير الأعمال في «سبوتيفاي»، إيان جيلر: «نسعى إلى أن نكون مع مستمعينا في كل مكان، ومن هذا المنطلق، سعداء بالشراكة مع (طيران الإمارات) لتقديم أفضل قوائم التشغيل والترفيه الصوتي للمسافرين في أنحاء العالم، من قوائم التشغيل المميّزة إلى أفضل حلقات البودكاست، نقدم لعملاء (طيران الإمارات) تجربة ملهمة ومختارة على ارتفاع أكثر من 30 ألف قدم».