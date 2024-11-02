مجلس دبي للإعلام يبحث تعزيز سبل التعاون مع منصة «تيك توك» العالمية

في إطار توجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بتوسيع دائرة الشراكة مع رواد تكنولوجيا الإعلام الجديد في العالم، وترسيخ مكانة دبي الرائدة في مجال الإعلام وصناعة المحتوى، بحث مجلس دبي للإعلام، أمس، تعزيز سبل التعاون مع منصة «تيك توك» العالمية، التي تعتبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية والأوسع انتشاراً على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال لقاء نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، بالرئيس التنفيذي لمنصة Tik Tok، شو زي تشيو، بحضور الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، نهال بدري، في مقر المجلس بدبي.

وتطرّق اللقاء إلى الاهتمام الكبير الذي توليه دبي بالإعلام الجديد وبما يقوم عليه من منصات أصبحت تتمتع بحضور مؤثر على مستوى العالم، والسعي لتوظيف تلك الميزة في خدمة المجتمع في ضوء العناية بتأكيد الإسهام الإيجابي للإعلام في دفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بحياة المجتمع، وتحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 33 وغيرها من الخطط والاستراتيجيات الهادفة لتمكين دبي من تصدر مؤشرات التنافسية العالمية، وجعلها المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.

تناول اللقاء تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين مجلس دبي للإعلام والمنصة العالمية الرائدة في مجال الإعلام الجديد، لاسيما في مجالات التدريب ونقل المعرفة، والاستفادة من التجربة الرائدة لمنصة Tik Tok في دعم إعداد جيل متميز من صُنّاع المحتوى.

وأكدت منى المرّي، خلال اللقاء، الدور المحوري الذي تلعبه دبي في تطوير المشهد الإعلامي على مستوى المنطقة والعالم من خلال تعزيز التعاون الاستراتيجي مع صُنّاع الإعلام الجديد، لاسيما على صعيد الاستفادة من التجارب الناجحة في تدريب وإعداد الكوادر الإعلامية وصناع المحتوى ليكونوا قادرين على ريادة جهود التطوير الإعلامي من خلال تزويدهم بالتقنيات وأساليب العمل التي تكفل لهم التميز، كما أشادت بحرص القيادة الرشيدة على دعم وتشجيع المواهب المحلية وصقل مهاراتهم ليكونوا قادرين على صناعة محتوى ملهم ينقل صورة دبي إلى العالم باستخدام أحدث التقنيات.

يذكر أن «تيك توك» منذ افتتاح مقرها في دبي في العام 2018، شهدت نمواً كبيراً في أعداد متابعيها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خصوصاً بين الشباب الذين يمثلون الجانب الأكبر من جمهورها الأصغر سناً.

منى المرّي:

دبي تولي اهتماماً كبيراً بدور الإعلام الجديد ومنصاته، وما تتمتع به من حضور عالمي مؤثر يمكن توظيفه في خدمة المجتمع.