ميرهان الدسوقي: الحكم الأول والأخير في «دليل الأعمال» للجمهور

من الأروقة الاجتماعية وقضايا المرأة المعاصرة إلى خارطة الأعمال وأسواق المال والمشاريع والابتكارات التي تحفل بها دبي وبقية إمارات الدولة، تسعى الإعلامية ميرهان الدسوقي عبر برنامجها الجديد «دليل الأعمال» على إذاعة وتلفزيون نور دبي، إلى تبسيط المفاهيم والقضايا الاقتصادية المرتبطة بالمستمع والمشاهد اليومي، معتمدة على مهنيتها وخبرتها في مجال تقديم هذه النوعية من البرامج من جهة، ودراستها الأكاديمية للصحافة والعلوم السياسية من جهة أخرى.

وأكدت ميرهان، في حوارها مع «الإمارات اليوم»، أن «دليل الأعمال» الذي انطلقت حلقاته اليومية الشهر الماضي، نجح في جذب اهتمام المستمع والمشاهد لإذاعة وتلفزيون نور دبي، بسبب نوعية الموضوعات والقضايا التي يتصدى لتقديمها، مضيفة «يسلط البرنامج الجديد الضوء على مختلف الموضوعات المتعلقة بشتى القطاعات الاقتصادية، وذلك، بهدف تقديم معلومات إضافية تقترب من اهتمامات الجمهور في هذا المجال، فيما تتسم فقراته المتنوّعة ومحطاته بالمضامين الهادفة، والرشاقة والسرعة، لتنأى عن نمطية البرامج الاقتصادية الأخرى».

مصادر موثوقة

وعن التحديات التي يمكن أن تواجه «دليل الأعمال»، في زحمة البرامج المشابهة التي تطرحها وسائل الإعلام التقليدية والفضاءات الرقمية المختلفة، نوهت ميرهان بسعي البرنامج إلى أن يكون مرجعاً موثوقاً للمتابع «إذ نعتمد دائماً على مصادر موثوقة، ونطرح المعلومات بناء على دراسات أكاديمية وميدانية حديثة، فضلاً عن استشارة خبراء ومختصين في المجال، لنترك في النهاية الحكم الأول والأخير للجمهور، الذي بات اليوم قادراً على التمييز بين المحتوى التوعوي المختص، وبين محاولات الباحثين عن الشهرة وأرقام المتابعات».

ويتناول «دليل الأعمال» وبشكل يومي من الإثنين إلى الجمعة، آخر أخبار أسواق المال في دبي وأبوظبي، وأبرز تحديثات المؤشرات وأداء الأسهم العالمية. ويهتم كذلك، بمتابعة آخر الأحداث والفعاليات التي تزخر بها دبي، ليتابع من بوابة تقاريره الخاصة، عدداً من القطاعات النشطة في مجالات مثل السياحة والاستثمار والعقارات والأعمال، إلى جانب استضافته مجموعة متنوّعة من المحللين الماليين والخبراء ومختصي المجالات الاقتصادية، لطرح قضية معينة والتفاعل مع الجمهور، سواء عبر استقبال المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية المباشرة أو الرسائل الواردة للبرنامج من منصات التواصل الاجتماعي.

تفاعل يومي

وحول تفاعل الجمهور مع موضوعات حلقات البرنامج الذي يبث يومياً من الساعة الـ11 وحتى منتصف النهار، أشارت ميرهان إلى أن فريق الإعداد الذي يضم كلاً من ميرة الغفلي، والمخرجين: نمر محمد ومنى محمد، نجح في «تسليط الضوء على عدد من الموضوعات ذات الاهتمام الأكبر من قبل الجمهور، وأبرزها مراقبة الأسعار الخاصة بمنتجات الأسواق اليومية وتجارب الاستثمار التقليدي والمخاطر والتحديات التي يمكن أن يواجهها الأفراد في هذا الاتجاه، مروراً بطرق شراء عقار جديد والاستفادة من خطة الدفع الفردي أو الجماعي، وغيرها من الموضوعات التي تمس حياتنا اليومية بشرح مبسط وأبعاد معمقة».

وأكملت مقدمة البرنامج «نهتم بتقديم النصائح، وطرح الحلول، وبالتالي رفع الاهتمام العام بالشأن الاقتصادي والثقافة المالية للأفراد؛ بما نتناوله من جوانب تخص حياة الأفراد وطرق إدارتهم حتى للرواتب الشهرية تلافياً لفخ الديون، وغيرها من الموضوعات التي نجح (دليل الأعمال) في مناقشة تفاصيلها لتثقيف الجمهور والمساهمة في رفع وعيهم المالي»، متمنية أن تُشكل هذه المحطة المهنية الجديدة، انطلاقة جديدة لمسيرتها، وفرصة ملائمة تعكس شغفها القديم والراسخ بخدمة المجتمع.

متابعة عالية

تحفل مسيرة الإعلامية ميرهان الدسوقي بالعديد من البرامج الاجتماعية الناجحة التي قدمتها عبر إذاعة وتلفزيون نور دبي، والتي شهدت متابعة عالية وتفاعلاً مباشراً مع الموضوعات والأفكار التي قدمتها من نافذة باقة من البرامج الاجتماعية الموجهة إلى المرأة؛ مثل «هي والحياة»، و«حياتها»، و«هي والناس»، وصولاً إلى تجربة تقديم البرنامج الاقتصادي «الصفقة الرابحة» وحالياً برنامج «دليل الأعمال».

ميرهان الدسوقي:

• البرنامج يسعى إلى تثقيف أفراد الجمهور والمساهمة في رفع وعيهم المالي، برشاقة ومضمون موثوق.

• الجمهور بات اليوم قادراً على التمييز بين المحتوى المختص، ومحاولات الباحثين عن الشهرة.