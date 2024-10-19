محكمة كورية جنوبية: "كراهية النساء" جريمة

أقرَّت محكمة كورية جنوبية بأن كراهية النساء تشكل دافعاً يمكن الاعتداد به في أي إجراءات قانونية مرتبطة بجرائم الكراهية، وفق ما قال ناطق باسمها لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، في قرار اعتبره ناشطون إنجازاً جديداً على صعيد حقوق المرأة في البلاد.

ويرتبط الحكم بقضية تعرّض عاملة في متجر للتجزئة لهجوم نفذه رجل كان يهتف: «النسويات يستحقن الضرب»، لأن شعرها كان قصيراً.

وأيدت محكمة منطقة تشانغوون، الثلاثاء، عقوبة السجن 3 سنوات الصادرة في حق المهاجم، وأضافت بنداً في حكمها ينص صراحة على أن الجريمة كانت بدافع كراهية النساء.

وقال ناطق باسم المحكمة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، إن المهاجم، الذي كان في العشرينات من العمر، ارتكب الجريمة «بناءً على كراهية وتحيُّز لا أساس لهما ضد النساء، وهو ما يشكل دافعاً مداناً للجريمة».

وأشار إلى عدم إمكان استئناف الحكم.

وفقدت الضحية السمع في أذنها اليسرى بعد الهجوم، وأصبحت عاطلة عن العمل، وفق نشطاء يدعمونها.

ورحَّب محامي الضحية بالقرار، قائلاً إنه يمهد الطريق لبلد أكثر أماناً للنساء.

وقال المحامي لي جيونغ ها لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «حتى الآن، لم أرَ شخصياً حالات حددت فيها المحكمة صراحة كراهية النساء كدافع مدان لارتكاب جريمة».

وأضاف: «هذا الحكم مهم لأنه يوضح أن قول أشياء مثل (النسويات يستحقن الضرب) متجذر أيضاً لدى كارهي النساء».

في حين تشكل كوريا الجنوبية قوة تكنولوجية رائدة، وتحظى ثقافتها الشعبية باهتمام الملايين حول العالم، لكنها لا تزال محافظة اجتماعياً، مع سجلّ ضعيف على صعيد حقوق المرأة.