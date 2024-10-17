دراسة تتوقع أن يصاب 740 مليون طفل ومراهق بقصر النظر بحلول 2050

قدرت دراسة طبية حديثة أن يكافح أكثر من 740 مليون طفل ومراهق لرؤية الأشياء عن بعد بحلول عام 2050، وذلك استنادا لمراجعة عالمية، فحصت انتشار قصر النظر، باستخدام البيانات التي تم جمعها من 50 دولة حتى عام 2023.

ولم تأخذ التوقعات السابقة في الاعتبار سوى البيانات حتى عام 2015، ولكن حتى ذلك الحين، كان من المتوقع أن يكون نصف سكان العالم مصابين بقصر النظر بحلول عام 2050. وأجرى الباحثون في جامعة صن يات سين في الصين أحدث تحليل، وهو يأخذ في الاعتبار 276 دراسة، تغطي حوالي 5.4 مليون طفل ومراهق ونحو 2 مليون حالة من قصر النظر.

ووجد عالم الصحة العامة جينغ هونغ ليانغ وفريقه أنه من عام 1990 إلى عام 2023، ارتفع معدل انتشار قصر النظر على مستوى العالم لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عامًا من 24 في المائة إلى 36 في المائة.

وكان الانتشار أعلى في اليابان، حيث يعاني 86 في المائة من الأطفال والمراهقين حاليًا من قصر النظر. وكانت الدولة ذات أدنى معدل انتشار هي باراجواي بنسبة 0.84 في المائة فقط. ولكن إذا استمر تدهور البصر بين الأطفال والمراهقين بنفس المعدل في المستقبل، فقد يصل معدل انتشار قصر النظر بين الشباب في جميع أنحاء العالم إلى ما يقرب من 40 في المائة بحلول عام 2050، متجاوزًا 740 مليون حالة.

وفي آسيا على وجه التحديد، قد يصل معدل الانتشار إلى ما يقرب من 70 في المائة بحلول عام 2050. ولكن ماذا لو تسارع المعدل تتساءل الدراسة التي نشرها موقع ساينس ديلي؟ على مدار الثلاثين عامًا الماضية، وخاصة بعد عام 2020، تشير البيانات إلى أن معدل انتشار قصر النظر كان في ازدياد - وليس فقط في عدد قليل من الأماكن. كما ربطت دراسات سابقة جائحة كوفيد-19 بتدهور البصر بين الأطفال. فعلى سبيل المثال، في عام 2020، اكتشف الباحثون في هونج كونج ارتفاعًا سريعًا في قصر النظر بين 709 أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و8 سنوات.

وفي حين تلعب الجينات بلا شك دورًا في قصر النظر، إلا أن هذا لا يمكن أن يفسر تمامًا الارتفاع الأخير في حالات قصر النظر في جميع أنحاء العالم. حتى عندما يكون للطفل والدان مصابان بقصر النظر، وجدت دراسة أنه إذا لم يقضوا وقتًا كافيًا في الهواء الطلق، فإن التهديد الجيني لقصر النظر يزداد إلى حوالي 60 في المائة.

ويُعتقد أن اللعب في الهواء الطلق يقلل من خطر قصر النظر لدى الأطفال، وخلال الوباء، اقتصر الأطفال في العديد من الأجزاء الأخرى من العالم على الأماكن المغلقة. علاوة على ذلك، غالبًا ما كانت المدرسة أثناء الوباء تُعقد افتراضيًا، مما يضع الطلاب أمام الشاشات لفترة أطول من المعتاد.

"هذا مهم بشكل خاص بالنسبة للأطفال في سن ما قبل المدرسة، لأنهم في فترة حرجة من التطور البصري تتميز بالمرونة العالية"، كما يزعم مؤلفو المراجعة العالمية الأخيرة. "هناك حاجة لجمع البيانات لقياس الاختلافات في انتشار قصر النظر بين الشباب بمرور الوقت، حيث كانت هناك اختلافات ملحوظة في كل من العرق والجغرافيا".

ففي أفريقيا، على سبيل المثال، فإن انتشار قصر النظر بين الأطفال والمراهقين أقل بسبع مرات مما هو موجود في آسيا. لا أحد يعرف حتى الآن سبب ذلك، ولكن هناك علاقة بين مدة التعليم وحدوث قصر النظر.

ويقترح ليانج وزملاؤه: "من المعقول أن التقديم المبكر لممارسات التعليم الرسمي في سن مبكرة قد يؤثر على حدوث قصر النظر أثناء الطفولة". ويضيف أن " هذه النتائج هي خطوة مهمة نحو فهم اتجاهات قصر النظر بمرور الوقت، وخاصة في السكان الذين يعانون من تحولات سريعة في قصر النظر والارتفاع الكبير خلال الفترة الخاصة لجائحة كوفيد-19".

ويقول المؤلفون إنه من الضروري أن نحدد سبب زيادة حالات قصر النظر بين الشباب وأن نتوصل إلى طرق قائمة على الأدلة لمنع تدهور البصر في الجيل القادم.