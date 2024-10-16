حضور إماراتي لافت في «فرانكفورت للكتاب»

يشارك كل من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومركز أبوظبي للغة العربية في الدورة الـ76 من معرض فرانكفورت للكتاب الذي ينطلق اليوم في ألمانيا.

وتنظم المؤسسة، خلال مشاركتها في المعرض، سلسلة من الجلسات الحوارية واللقاءات والفعاليات المعرفية التي تستضيف نخبة من الخبراء والباحثين في مختلف المجالات، وذلك تحت مظلة مبادرة «حوارات المعرفة» التي تناقش أهم التحديات المعرفية والتنموية، وتسلّط الضوء على الفرص غير المستغلّة والتجارب المفيدة التي يقدمها خبراء من مختلف المجالات.

أما مركز أبوظبي للغة العربي فسيُطلق خلال المعرض مبادرة «50 عملاً أدبياً مهماً من العالم العربي»، التي تستعرض قائمة مختارة من 50 عملاً روائياً وشعرياً مهماً، لمؤلفين من العالم العربي، بما يسهم في إنشاء مرجع دائم للقرّاء، والمجتمع الدولي للنشر.

وتنظم جائزة الشيخ زايد للكتاب، حفل استقبال لاستكشاف الفرص المتاحة للناشرين، والمترجمين، والمؤلفين، والشركاء الاستراتيجيين، وصولاً إلى تعزيز فرص التواصل وعقد الشراكات، إضافة إلى عرض إصدارات للمركز في جناحه ضمن مشروعي «كلمة»، و«إصدارات»، وغيرها من القصص والروايات وسير الرحلات، والتي اختيرت بدقة لتلائم أذواق جمهور المعرض، وجميع فئات القرّاء.

كما ينظم المركز أيضاً بالتعاون مع مؤسسة «ليتبروم» الثقافية جلسة «الفلسفة في الإسلام: تاريخ حيّ»، التي تناقش كتاب «بناء الفلسفة ما بعد الكلاسيكية في الإسلام»، الذي يبرز الإرث العريق للفلسفة العربية الإسلامية، وتأثيرها الكبير على الفكر العالمي.