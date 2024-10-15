سماء دبي و«محبو المغامرة»

بأصحاب القلوب القوية، طائرة سكاي دايف تحلّق في سماء دبي، لينطلق محبو القفز من السماء في رحلتهم، للإطلالة على معالم المدينة من أعلى نقطة، بداية من نخلة جميرا مروراً ببرج العرب وصولاً إلى برج خليفة، والشواطئ والشوارع والوجهات النابضة بالحياة والجمال على مد البصر، والتي ستبدو يقيناً بمنظر مختلف من الأعالي، خصوصاً مع السعادة الزائدة وجرعات الأدرينالين التي تمنحها هذه المغامرة لعشاقها، وتحولهم إلى طيور محلقة ولو لدقائق؛ قبل أن يضغطوا زر المظلة التي ستفتح، ويعودوا بعدها إلى أرض منطقة دبي مارينا بسلام، حاملين معهم ذكرى لا تُنسى.