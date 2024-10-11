600 فيروس في فرشاة الأسنان و«دُش الاستحمام»

أفادت دراسة أميركية بأن فرش الأسنان ورؤوس الدش الخاص بالاستحمام تحتوي على تشكيلة متنوعة من الفيروسات، تصل إلى أكثر من 600 نوع، معظمها لم يُرَ من قبل.

وأوضح الباحثون في جامعة «نورث وسترن»، أنه على الرغم من القلق الذي يسرّبه هذا الأمر، فالخبر السار هو أن هذه الفيروسات لا تستهدف البشر، بل تستهدف البكتيريا. ونُشرت النتائج، الأربعاء، في دورية «Frontiers in Microbiomes».

وتُعد الحمامات من الأماكن التي تقدّم تنوعاً مذهلاً في الحياة البيولوجية، حيث تحتوي على مجموعة واسعة من الفيروسات والبكتيريا غير المعروفة، التي يمكن أن تلعب دوراً مهماً في فهم التنوع الميكروبي.

وتُظهر النتائج أن الفيروسات التي جُمعت من الحمامات، وتحديداً من فرش الأسنان ورؤوس الدش هي من نوع العثيات أو البكتريوفاج، وهي نوع من الفيروسات التي تصيب البكتيريا، وتُطلق عليها أيضاً «آكلة البكتيريا».

وعلى الرغم من أن معظم هذه الفيروسات لم تُرَ من قبل، فإنها تستهدف البكتيريا فقط، ما يعني أنها لا تشكّل خطراً على صحة البشر. وتُعد هذه الفيروسات موضع اهتمام خاص من قِبل الباحثين، نظراً إلى إمكاناتها في معالجة العدوى البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية.

وتستند هذه الدراسة إلى أبحاث سابقة أجراها الفريق، حيث قاموا بتوصيف البكتيريا الموجودة على فرش الأسنان ورؤوس الدش. وجمع الفريق العينات من أفراد شاركوا في الدراسة، وقد قادهم الفضول إلى فهم أنواع الميكروبات التي تعيش في منازلنا.

وتمكّن الباحثون من تحديد مجموعة متنوعة من الفيروسات، إذ لُوحظ عدم وجود تشابه بين الأنواع الموجودة على فرش الأسنان وتلك الموجودة على رؤوس الدش.

وبعد تصنيف البكتيريا استخدموا تسلسل الحمض النووي لفحص الفيروسات الموجودة على تلك العينات نفسها.

وقد أثار هذا الأمر دهشة الفريق؛ إذ تألفت العينات مجتمعة من أكثر من 600 نوع مختلف من الفيروسات، وكل عينة تختلف عن الأخرى. وعبّر الفريق عن إمكانية استخدام البكتريوفاج، خصوصاً الفيروسات التي تصيب الميكوبكتيريا، وسيلة لتنظيف أنظمة السباكة من مسببات الأمراض.