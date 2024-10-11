شراكة استراتيجية بين «دبي للثقافة» ومركز محمد بن راشد للفضاء

أبرمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) مذكرة تفاهم مع مركز محمد بن راشد للفضاء، بهدف تفعيل قنوات التواصل المشتركة، وتبادل أفضل التجارب المؤسسية بينهما، وتأتي هذه المذكرة في إطار التزام الطرفين بمسؤولياتهما الهادفة إلى تحقيق رؤى دبي وتطلعاتها المستقبلية.

ووقّع مذكرة التفاهم في متحف الاتحاد كل من هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسالم المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، بحضور منى فيصل القرق، المدير التنفيذي لقطاع الثقافة والتراث في «دبي للثقافة»، والدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»، وهزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، ومسؤولين من الطرفين.

وأكدت هالة بدري أن الإمارات نجحت خلال فترة وجيزة في ترسيخ مكانتها كدولة رائدة في مجال استكشاف الفضاء، وذلك بفضل رؤية القيادة الحكيمة وجهودها المتواصلة لتأهيل الكوادر الوطنية، وتحفيزهم على الإسهام في النهوض بهذا القطاع الحيوي، وتحقيق أجندة الدولة الهادفة إلى خلق اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

من جانبه، قال سالم حميد المري: «نحن سعداء بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، حيث تتيح هذه الشراكة فرصاً قيمة لتعزيز الحوار الثقافي والمعرفي بين المجتمع. إننا ملتزمون بدمج الفنون والعلوم في مشروعات مشتركة تسهم في تعزيز الإبداع، وتحفز شغف الشباب لاستكشاف عالم الفضاء».