3 أقنعة طبيعية تخلص الوجه من الجفاف وتمنحه الترطيب

مع اقتراب الشتاء تظهر مشاكل تشققات البشرة وجفافها بسب الطقس البارد، وتنزعج الفتيات من تأثير بشرتهن وظهور التشققات عليها سريعا، ويحاولن استعمال المنتجات الطبيعية التي تساعد على ترطيب بشرتهن وتكافح جفاف الجلد، وتمنح الجلد نعومة وحيوية.

وأوضح موقع" beauty"، أن هناك 3 أقنعة طبيعية للبشرة تمنحها الترطيب والنعومة وتكافح ظهور التشققات أو الجفاف وهي:

قناع الكاكاو

مكونات قناع الكاكاو

معلقة من كبيرة الكاكاو، ومن القشطة، والعسل، مع بياض بيضة واحدة، ومزجهم معا إلى أن يصبح خليط، ويوضع على البشرة لمدة 15 دقيقة ويشطف الوجه بالماء الفاتر، حيث يعمل بياض البيض على شد البشرة، والقشطة والعسل من المكونات الطبيعية التي ترطب البشرة، والكاكاو يعمل على تخلص البشرة من التشققات ومنح البشرة نضارة طبيعية.

قناع الأفوكادو

مكونات قناع الأفوكادو

نصف حبة من الأفوكادو مهروسة مع ربع كوب من الزبادي، وخلطهما معا ووضعهما على البشرة، ثم يشطف بالماء الدافئ، يعمل الأفوكادو علىى التخلص من جفاف البشرة ومنحها مرونة وترطيب طبيعي لاحتوائه على دهون طبيعية، ويجدد الزبادي نضارة وإشراقة البشرة.

قناع كمادات الحليب

تساعد مادة اللاكتيك الطبيعية في الحليب على تخلص البشرة من التشققات أو الجفاف والتخلص من التصبغات أو الألوان غير الموحدة، ومنح البشرة لون طبيعي وموحد اللون، من خلال وضع منشفة صغيرة بحجم الوجه في الحليب البارد وتركها تمتص الحليب، ثم توضع البشرة لمدة 10 دقائق، ويشطف الوجه بماء بارد.