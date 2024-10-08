«مهرجان الشيخ زايد» يعود بـ 6000 فعالية

تنطلق في الأول من نوفمبر المقبل فعاليات «مهرجان الشيخ زايد 2024-2025» في منطقة الوثبة بأبوظبي، تحت شعار «حياكم»، برؤية وهوية جديدتين تجسِّدان المكانة التي يحظى بها المهرجان.

وأعلنت اللجنة العليا المنظِّمة للمهرجان أن النسخة الجديدة ستشهد تغيرات من جميع النواحي، بما في ذلك التصاميم والفعاليات والأنشطة والمهرجانات الجديدة التي ستقام أسبوعياً للمرة الأولى في المهرجان، لتمنح الزوّار من المواطنين والمقيمين والسيّاح من جميع أنحاء العالم فرصة قضاء أجمل الأوقات، وسط أجواء ثقافية حضارية ترفيهية عالمية.

وأوضحت اللجنة أن النسخة الجديدة من المهرجان ستشهد تنظيم أكثر من 6000 فعالية ثقافية عالمية، وأكثر من 1000 عرض وفعالية كبرى، بمشاركة 27 دولة من بينها دول ستشارك للمرة الأولى بأجنحة وأقسام خاصة في المهرجان.

ويشهد المهرجان العديد من الفعاليات الجماهيرية ضمن الفعاليات الرئيسة، أبرزها «مسيرة الاتحاد»، التي تُعدُّ رسالة تأكيد لقوة وتماسك أبناء الإمارات باتحادهم، وحفاظهم على الموروث والقيم الوطنية الراسخة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وسينظِّم المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تجسِّد حضارة الإمارات، وتعكس تراثها الأصيل، وتسهم في تعريف الجمهور إلى حياة الأجداد وعادات وتقاليد مجتمعنا بجميع بيئاته الأربع، الجبلية والزراعية والبحرية والصحراوية، ما يسهم في تعزيز الحفاظ على الموروث الثقافي، ونقله إلى الأجيال المقبلة.

وستشهد «القرية التراثية» هذا العام تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية، أبرزها الأسواق الشعبية والحِرف اليدوية، والفعاليات والعروض التراثية الحية، إضافة إلى «مطعم الخيمة الإماراتي» لمنح الزوّار فرصة استكشاف أبرز المأكولات التراثية. وستمنح فعاليات وعروض الأجنحة الدولية المشاركة في المهرجان فرصة للزوّار للتعرُّف إلى ثقافات وعادات كل دولة.

وسيتضمن المهرجان الاحتفال بالعديد من المناسبات العالمية، أبرزها احتفالات رأس السنة الميلادية، إذ ينظِّم المهرجان هذا العام للمرة الأولى مهرجاناً خاصاً للاحتفال برأس السنة الميلادية على مدى أسبوعين، ويتضمن عروضاً عدّة، تشمل الألعاب النارية الكبرى، وعروض الطائرات من دون طيار، وعروض الليزر التي ستزيِّن سماء منطقة الوثبة، إضافة إلى فعاليات وأنشطة مخصصة للأطفال.

وستنطلق الألعاب النارية أسبوعياً في سماء المهرجان، وسيحظى الزوّار للمرة الأولى بفرصة الاستمتاع بـ«النافورة الموسيقية» التي تقدِّم عروضاً متنوعة. وسينظم المهرجان هذا العام سبعة مهرجانات ستقام للمرة الأولى داخل ساحات المهرجان وأقسامه وأجنحته أسبوعياً، وهي مهرجانات حضارية وثقافية وترفيهية متنوعة تهدف إلى جذب الزوّار على مدى انعقاد المهرجان، وتتضمن «مهرجان احتفالات عيد الاتحاد»، و«مهرجان الطفل والشخصيات الكرتونية»، و«مهرجان احتفالات رأس السنة الميلادية»، وعروض الأضواء والليزر والألعاب النارية، و«مهرجان الفنون والزهور والنباتات»، و«مهرجان شرق آسيا»، و«مهرجان المأكولات والحلويات»، و«مهرجان رمضان (شهر الخير)».

• 27 دولة من بينها بلدان ستشارك للمرة الأولى بأجنحة وأقسام خاصة في المهرجان.

«ليالي الوثبة»

يقدِّم «مهرجان الشيخ زايد» هذا العام أمسيات فنية مميّزة ضمن حفلات «ليالي الوثبة»، التي ستحييها نخبة من المطربين العرب. وتمنح الحفلات فرصة للجمهور للقاء عدد من نجومهم المفضَّلين، لقضاء أجمل الأوقات، وعيش أجواء من الثقافة والفن والطرب الأصيل في الهواء الطلق.