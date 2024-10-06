للمرة الثانية رفض منح جواز سفر لطفل بريطاني لسبب "درامي"

طلبت السلطات البريطانية من أسرة تغيير اسم ابنها بسبب مخاوف الملكية التجارية وذلك للمرة الثانية هذا العام.

ووفقًا لصحيفة نيويورك بوست، تم رفض منح جواز سفر لابن عائلة عسكرية بريطانية يبلغ من العمر سبع سنوات بسبب اسمه الأوسط. وقال والد الصبي لصحيفة سوفولك نيوز: "لم نكن على علم بأن هذا قد يكون مشكلة محتملة". "نحن نتفهم أن الاسم الأوسط لابننا لوكي محمي بحقوق الطبع والنشر، لكن ليس لدينا أي نية لاستخدامه لتحقيق مكاسب شخصية."

وقالت الصحيفة أن ابن كريستيان موبراي ولد في 4 مايو 2017، وهو اليوم المعروف بيوم "حرب النجوم" وفقا للسلسة الخيالية المثيرة، ولذا قرر والدا الصبي تسميته Loki Skywalker Mowbray. تيمنا بشخصية البطل في السلسلة.

وفيما لم تواجه الأسرة أية مشاكل مع اسم ابنها خلال السنوات السبع الأولى من حياته. تغير ذلك عندما بدأت العائلة في وضع خطط لزيارة جمهورية الدومينيكان في أكتوبر.

فرفضت وزارة الداخلية، وهي إدارة حكومية تتعامل مع طلبات جوازات السفر في المملكة المتحدة، طلب الطفل البالغ من العمر سبع سنوات لأنهم لن يتمكنوا من طباعة الاسم "سكاي ووكر" على وثيقة السفر بسبب حقوق الطبع والنشر لشركة ديزني.

وأبلغ مسؤولو وزارة الداخلية عائلة موبراي أنهم سيحتاجون إما إلى تغيير اسم ابنهم أو الاتصال بشركة ديزني للحصول على إذن لاستخدام "سكاي ووكر".

وقال كريستيان موبراي لصحيفة سوفولك نيوز: "أتفهم موقفهم ومنطقهم، لكنني أعتقد أنهم بحاجة إلى إدراك أن الأسماء الحديثة تتطور. يمكنني أن أفهم إذا غير شخص بالغ اسمه من أجل" حيلة "، لكن هذه ليست الحال بالنسبة للطفل منذ الولادة".

وتمكنت الأسرة في النهاية من حل المشكلة ولكن دون توضيح كيفية إتمام ذلك، وستسافر إلى جمهورية الدومينيكان كما هو مخطط لها.

وكان سبق لسلطات الداخلية البريطانية أن اتخذت ذات الحجة مع طفلة تحمل اسم شخصية "ملكة التنانين" في السلسلة الدرامية الشيقة "لعبة العروش" بسبب مخاوف الملكية التجارية.