الجمال يكسو المدينة

بلمسة الإبداع التي تكسو كل أرجاء المدينة، مجسّمات وحروف عملاقة وألوان مضيئة، تضفي مزيداً من الجمال على «دبي كريك هاربور»، وترافق المتنزهين وروّاد المكان، وتعبر بذلك الرمز عمّا تحمله قلوب الملايين من محبي دبي، يستوي في ذلك سكانها وزوّارها من جهات العالم الأربع، وحتى الذين يحلمون بأن تتاح لهم يوماً زيارة معالمها الشهيرة ووجهاتها الفريدة، ليسيروا في هذا الممشى المطل على الخور، والشاهد على حيوية المكان، وماضيه وحاضره كذلك.