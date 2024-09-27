فوائد سم نحل العسل

سم نحل العسل أو الأبيتوكسين هو سائل مر كثيف عديم اللون وله رائحة العسل، يحتوي على البروتينات التي قد تسبب التهابا موضعيا، مشابها لسم لسعة قراص البحر.

ويشير الخبراء أن لسم نحل العسل تأثير شامل في جسم الإنسان، حيث يساعد على حل العديد من المشكلات الصحية بما فيها التجميلية، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

ووفقا لهم، يحسن سم نحل العسل عمل القلب ويخفض مستوى السكر في الدم ويحسن عملية التمثيل الغذائي ويجدد شبابية الجسم، حتى أنه يوصف في حالات تكرر الصداع وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

ويؤثر سم نحل العسل على الجهاز العصبي ويحسن تدفق الدم إلى الدماغ انتقال النبضات العصبية. لذلك فهو يحسن المزاج والذاكرة والشهية والنوم. وبالإضافة إلى ذلك يستخدم في مستحضرات التجميل لأنه يحفز إنتاج الكولاجين ويحسن مرونة الجلد.

ولكن يمكن أن يشكل سم نحل العسل خطورة على الصحة، لذلك يجب استخدامه فقط وفقا لوصفة الطبيب. كما لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من النوع الأول من داء السكري ومرض السل والأمراض الزهرية والأمراض المعدية والتهاب البنكرياس، وكذلك النساء الحوامل باستخدامه.

وتجدر الإشارة، إلى أن سم نحل العسل ينشط الغدد الكظرية ويحفز إنتاج هرموني الكورتيزول والأدرينالين، ما يؤثر إيجابيا في منظومة المناعة، ولكنه في نفس الوقت يمكن أن يسبب حساسية قد تؤدي إلى الوفاة.