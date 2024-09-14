دراسة حديثة: الأسماك يمكنها التعرف على نفسها في المرآة

أثارت نتائج دراسة حديثة أجرتها جامعة أوساكا باليابان جدلاً واسعاً في الأوساط العلمية عندما كشفت أن سمكة «المنظف» الاستوائية الصغيرة يمكنها التعرف على الذات في المرآة، وفق تقرير لصحيفة «الغارديان».

وكان أول ما خطر ببال عالم البيئة البروفسور كولوم براون والأستاذ من جامعة ماكواري بسيدني أستراليا، أن «هذا هو أروع شيء على الإطلاق».

وأوضح براون الذي يدرس سلوك الأسماك وذكاءها أن اختبار التعرف على الذات في المرآة - الذي تم تطويره في سبعينات القرن العشرين - يعتبر المعيار الذهبي لإثبات الوعي الذاتي البصري لدى الحيوانات.

وفي دراسة جامعة مدينة أوساكا، وُضِعت علامة تحت حناجر عدد قليل من الأسماك أثناء التخدير. وعندما وضعت أمام مرآة، وجهت الأسماك أجسادها لرؤية العلامة، وحاولت فركها عن طريق كشط نفسها على الصخور.

وكانت الفيلة والدلافين قد اجتازت الاختبار في السابق. لكن النتائج في الأسماك جاءت مثيرة للجدل لدرجة أن الدراسة استغرقت خمس سنوات قبل نشرها وواجهت رفضاً من بعض العلماء، إلا أنها تسلط الضوء وفقاً للصحيفة على التحيز ضد فكرة ذكاء الأسماك وتوفرها على مشاعر وتثير تساؤلات مهمة بشأن كيفية معاملتنا لهذه المخلوقات.

وقال براون إن الأبحاث الجديدة تظهر أن الأسماك قد تكون قادرة على التعلم والتذكر لفترات طويلة.

وشرح براون أن المفهوم الخاطئ الشائع بأن الأسماك لديها ذاكرة قصيرة «لا أساس له على الإطلاق»، موضحاً أن أبحاثه حول أسماك القرش توصلت إلى أنها مخلوقات ذكية وفضولية ذات ذاكرة طويلة.

وبراون من بين مجموعة من العلماء والفلاسفة الذين وقعوا على إعلان نيويورك بشأن وعي الحيوان في وقت سابق من هذا العام، الذي يحاول سد الفجوة بين العلم والمجتمع.

واستناداً إلى الأدلة، يقول الإعلان إن هناك «احتمالاً واقعياً على الأقل للتجربة الواعية في جميع الفقاريات (بما في ذلك الزواحف والبرمائيات والأسماك)».

وقد أدى التدقيق في اختبار المرآة إلى المزيد من الدراسات، بما في ذلك دراسة نُشرت هذا الأسبوع تُظهر أن سمك الراس المنظف يستخدم مرآة للتحقق من حجمه قبل أن يقرر ما إذا كان سيهاجم سمكة أخرى.

وبحسب براون، فإن الأسماك لديها الآن أفضل دليل مدعوم من أي حيوان للتعرف على الذات في المرآة، ومع ذلك «لا يزال الناس لا يصدقون ذلك».

وفي دراسة أخرى، أجرت لين سنيدون في جامعة غوتنبرغ، تجارب على سمك السلمون المرقط الذي أظهر استجابات جسدية وسلوكية تتوافق مع الشعور بالألم.

غير أنه في المقابل، لفت علماء آخرون إلى عدم التسرع في الاستنتاجات. وفي هذا الصدد، أوضح الأستاذ المشارك نيك لينغ، عالم البيئة السمكية من جامعة وايكاتو، أن هناك «هناك آلاف الأنواع المختلفة من الأسماك»، مشيراً إلى أن «ما ينطبق على نوع واحد قد لا ينطبق على جميعها».

وأضاف أنه في علم الأحياء، ليست المفاهيم مثل الألم والشعور ثنائية أو بسيطة، هذه الأشياء التي نحاول فهمها في الحيوانات الأخرى، مثل المشاعر والعواطف والوعي والألم هي أشياء معقدة حقاً، لأن الحيوان الوحيد الذي نعرف أنه يمر بهذه الأشياء هو أنفسنا.

في المقابل، رأى براون، أنه «رغم تعقيد النقاشات حول شعور الأسماك وإدراكها للألم، فإن الاستنتاج بسيط. إذا كانت الأسماك قادرة على المعاناة والشعور بالتجارب السلبية، فمن واجبنا الأخلاقي منع ذلك كلما أمكن».

ودعا براون إلى «معاملة الأسماك باحترام مساوٍ لما نوليه للحيوانات الأخرى»، وأضاف: «يجب أن نعامل السمكة بنفس اللياقة والاحترام الذي نمنحه لجميع الحيوانات الأخرى».