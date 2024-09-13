حروف عربية راقصة في حديقة برج خليفة

تحوّلت المنطقة المحيطة ببرج خليفة قرب دار الأوبرا إلى مساحة تلتقي فيها أجمل الأعمال والتجارب الفنية لعدد من رموز الفن في العالم، ومن الأعمال اللافتة تجربة جديدة للفنان «الكاليغرافيتي» التونسي العالمي «إل سيد»، الذي تحظى تجاربه في مجال الجداريات الفنية بشهرة عالمية.

وتمتاز أعمال «إل سيد» بتوظيفها المبدع للحروف العربية والمزج بين الحداثة وجماليات الخط العربي، وتروي أعماله حكايات من الشرق بكل ما فيه من ألق وألوان وخصائص ثقافية مميزة، وفي عمله القريب من برج خليفة وظّف «إل سيد» حروفه الزهرية بشكل راقص، وكأنها تتحرك وتتمايل مع إيقاعات نافورة دبي.

ومنذ عام 2004 انتشرت أعمال «إل سيد» على نطاق عالمي، وهي في العموم تحمل رسائل سلام ودعوات للتعايش بين البشر على اختلاف ثقافاتهم ومنابتهم.

وقام «إل سيد» بالعديد من الأعمال والرسوم حول العالم في نيويورك وباريس وجدة والمدينة المنورة ودبي وجربة والجزائر العاصمة وملبورن، وفي مجملها تقدم دعوات للحب والعيش الحر الآمن.