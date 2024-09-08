تأكل "الطين" وهو يرفض أن يشتريه لها .. زوجة تخلع زوجها لأغرب سبب في مصر

في واحدة من أغرب القضايا أمام محكمة الأسرة في مصر، أقدمت زوجة على خلع زوجها أثناء حملها بسبب توقفه عن شراء "الطين" لها لتأكله!

وقالت المحامية نهى الجندي إن موكلها الذي يعمل طبيبا بيطريا، فوجئ بعد الزواج بطلبات غريبة من زوجته، من بينها طلب شراء "الطين" لها لتأكله، وعندما بحث في الأمر، اكتشف أن هناك بعض البشر يأكلون الطين في حالات نادرة.

وبعد حمل الزوجة، زادت شهيتها لأكل "الطين"، والذي كان الزوج يشتريه لها عبر مواقع إلكترونية "أونلاين"، من إحدى الدول العربية المجاورة لمصر.

ومع زيادة الأسعار وتراكم المسؤوليات المادية، قرر الزوج التوقف عن شراء "الطين" لزوجته، والذي كان يكلفه آلاف الجنيهات في شحنه من خارج البلاد، معتبرا أن الطين ليس من أساسيات الحياة، وهنا تغيرت الزوجة وقررت اللجوء إلى القضاء.

وبدأت الخلافات بين الزوجين على إثر توقف الزوج عن شراء "الطين" لزوجته، والتي تركت منزل الزوجية أثناء حملها، وشرعت في رفع قضية خلع ضد زوجها بسبب هذا الأمر.

وحكمت محكمة الأسرة بالهرم بخلع السيدة من زوجها أمس الأول، إلا أن قضية نفقة الصغير لا تزال تنظر أمام المحكمة.

وقالت المحامية نهى الجندي، إن الزوجة قامت أيضا برفع دعوى لطلب نفقات فترة الحمل بعد تركها منزل الزوجية، والتي تشمل شراء "طين" بقيمة 9000 جنيه مصري، مع تقديم فواتير شراء "الطين" إلى هيئة المحكمة، وهو ما استوقف هيئة المحكمة وأثار اندهاشها من فرط غرابته، خصوصا مع تقديم الزوج صورة طبق من "الطين" الذي تأكله زوجته للمحكمة.

ولأن "الطين" ليس من أساسيات المأكل والمشرب والملبس والعلاج التي ينص عليها القانون، أحالت المحكمة أمر مطالبات الزوجة بمبالغ شراء "الطين" إلى التحقيق، استعدادا لرفضها بحسب المحامية.